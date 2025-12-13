割肉飼美還是兩岸合作？

「台灣很樂意幫助中國，共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」賴清德在本月初接受美媒專訪時突發驚人之語。難道民進黨政府真心實意想幫助對岸甚至經援大陸嗎？答案當然是否定的。賴的目的無非是要彰顯民進黨治下台灣的經濟優勢及大陸當前的窘境，甚至有些許羞辱北京的意味。

然而，賴清德對大陸經濟形勢的研判是錯誤的。最近國台辦用「信口開河、自不量力」8個字回嗆賴，後者可謂自討沒趣。

這不是賴清德第一次唱衰大陸經濟。2024年6月，上台還不到1個月的他在接受《時代》雜誌專訪時就提到，「從這幾年的表現來看，中國經濟持續變壞，台灣的經濟變好，並沒有受到中國經濟變壞的影響。」在今年的雙十講話中，他更是得意洋洋地宣布，「根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率由3.3％大幅上調到5.1％，是亞洲四小龍第1名，也超越了中國。」兩岸許多學者都認同「大陸好，台灣才能更好」，但賴偏偏不信邪，一些經濟數據和社會現象似乎也能佐證他的研判。

廣告 廣告

不過，只要不是一葉障目，不難發現大陸經濟遠沒有賴清德說的那麼不堪。最近召開的大陸中央經濟工作會議分析了大陸經濟發展中的老問題和新挑戰，指出「這些大多是發展中、轉型中的問題，經過努力是可以解決的，我國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。」日前召開的中共二十屆四中全會通過了「十五五」規畫建議，強調中國特色社會主義制度、超大規模市場、完整產業體系、豐富人才資源等優勢更加彰顯。

中共並非盲目自信，而是有充分的數據支撐。賴清德認為大陸今年的經濟成長率大概4％多而已，「的確非常不好」，殊不知今年前3季大陸的經濟增長量就達到台灣經濟總量的8成以上。更何況近日國際貨幣基金組織（IMF）預估今年大陸經濟增速將達5％，比10月時上調了0.2個百分點。

在10月30日的「川習會」上，習近平特意提到「中國經濟發展勢頭不錯，今年前3季度增長率達5.2％，對全球的貨物貿易進出口增長4％……中國經濟是一片大海，規模、韌性、潛力都比較大，我們有信心也有能力應對各種風險挑戰。」這段話就是要明白地告訴川普，美國的關稅戰和科技戰壓不垮中國。

反觀台灣，經濟成長數據固然令人欣喜，但風險挑戰亦不容忽視。英國《經濟學人》雜誌近日刊發文章指出台灣經濟患上了「台灣病」，包括匯率被極度低估；勞工薪資增長滯後導致社會失衡；資產價格泡沫化；金融系統性風險若隱若現等。更讓台灣經濟雪上加霜的是美國對台灣予取予求，甚至提出晶片產能美台「五五開」。

不同於美國的橫徵暴斂，大陸「十五五」規畫提出高質量推進兩岸融合發展示範區建設，落實台灣同胞享受同等待遇政策。接下來是繼續跟大陸脫鉤斷鏈，割肉飼美，還是回歸兩岸經濟合作，共同打造中華民族經濟？賴清德不能再誤判了。