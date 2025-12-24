割頸乾哥只判12年！他揭舊案「少年殺黑道判30年」：少事法根本是笑話

新北割頸案二審宣判，受害人父親無法接受，哭著對外發言。廖瑞祥攝



新北割頸案昨二審宣判，兇嫌郭男、林女各判12、11年，引發社會譁然。網紅「Gtokevin小商人」舉出少年廖國豪槍決角頭翁奇楠一案相比，直言同樣是未成年殺人，廖國豪被判30年，怒嗆「《少事法》根本就是笑話」。

小商人在臉書發文，表示看完相關新聞，《少年事件處理法》（少事法）根本就是笑話，難怪楊爸爸（被害學生父親）受訪時氣哭，《少事法》該修法了。

小商人說，2010年少年廖國豪槍殺翁奇楠，一樣未成年，一個判30年，新北校園案判12年。「殺黑道比較重，殺同學比較輕」。

貼文引起網友共鳴，留言「應該反過來吧」、「司法已死」、「恐龍法官大進擊」、「殺人償命天經地義」、「看來台灣司法不認為每條命的價值都一樣」、「台灣司法無法保護好人」、「要跟美國一樣惡性重大的未成年罪犯以成年刑度來判決！」。

小商人提及的翁奇楠命案發生於2010年，翁奇楠是有綁架、強盜、殺人等前科的地方角頭，出獄後聲稱金盆洗手，開設日月生技公司，5月28日在公司遭人闖入連開10多槍，中彈身亡。

事後追查，兇嫌是他的昔日小弟廖國豪，聲稱是收到翁的指令殺人，卻沒拿到酬勞，決定報復。他犯案時17歲多，還沒滿18歲，因此由少年法庭審理，最後認定他惡性重大且毫無悔意，重判30年定讞，是少年犯的最高刑度。他至今仍在獄中，多次申請假釋皆被駁回。

