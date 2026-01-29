割頸土風舞女師8刀逃國道 狠男徒步遭撞現場曝光！雙腿都斷了

2026年1月29日，台中市大雅區發生砍人案，一名土風舞女師身中8刀；犯嫌行兇後徒步逃上國道遭撞。讀者提供



台中市大雅區63歲李姓土風舞老師在29日遭一名男子持刀刺8刀，其中，頸部傷勢嚴重，長達10公分。涉案男子行兇後逃逸，不久在國道1號大雅路段發生交通事故，徒步在輔助車道時，遭後方陳男(37歲)駕駛自小客車碰撞，雙腿骨折。

2026年1月29日，台中市大雅區發生驚悚砍人案，一名舞蹈教學老師身中八刀，送往插管；警方到場採證。讀者提供

一連串宛如電影情節的劇情發生在29日上午8點7分，第一現場位在台中市大雅區龍善二街193巷，男子持刀當街往李姓土風舞女師的傷上狂捅8刀，導致女師送醫插管，男子逃逸。

豈料，上午9時14分，國道1號北向174.9公里台中市西屯以及大雅路段，發生撞車事故。經查，該名傷者正是涉案男子。國道警察調查，男子不明原因行走至輔助車道時，遭後方陳男駕駛的自小客車碰撞，腳部骨折送醫救治，意識清楚，肇事駕駛酒測值為0。

警方表示，事故現場於9時54分排除，恢復全線通車。警方呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，行人誤闖國道高速公路處行為人新臺幣3,000元以上到6,000元以下罰鍰。

犯嫌行兇後徒步逃上國道遭撞。讀者提供

