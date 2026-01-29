割頸女師闖國道遭撞斷雙腿 男行凶前發文吐怨氣...不滿種麻被判刑

警方到行凶現場採檢。

台中市大雅區一處公園今（29日）發生割頸案，35歲張男持刀攻擊63歲李姓土風舞老師，接著徒步逃往國道，在車陣中遭撞斷雙腿、意識不清送醫治療中，事後警方查出，張男事前在社群發出4千字長文，提及自己因種植大麻植物遭判刑5年6月，以及對於社會諸多不滿，行凶動機還有待張男清醒後調查釐清。

張男疑因不滿住家附近公園常有聲響，今（29日）在大雅區龍善二街一處公園前，與李姓女子發生爭執，過程中張男突然亮刀攻擊，李女當場身中8刀、頸部重傷，向路人求救時，央求借用手機聯絡先生、兒子道別，還喊到「快點來，媽媽快死掉了」，目前人被送往醫院加護病房插管治療。

張男行凶後則徒步闖進鄰近國道上，被發現時遭車輛撞擊，雙大腿骨折、意識模糊，同樣被送往醫院搶救，警發初步發現，張男事前在IG寫下超過4千字長文，自曝曾因種植「火麻」大麻類植物，最終被判刑5年6月定讞，近期應入監服刑。

張男除了在貼文中表達不滿判決外，也批評地方制度、民代、環保單位、檢舉機制，內容涵蓋公園使用、違停、噪音等問題，認為社區環境不如以往單純，還高呼「歡迎來殺人，人很多很好殺」等，文末則向親友道別。警方也在張男身上搜出2把刀，待傷勢穩定後再進行警詢、釐清犯案動機。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980





