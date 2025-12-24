割頸少年犯嗆證人「等我出去你就知道」 司法遭輿論轟爆

新北市國中校園割頸命案受害學生家屬痛斥司法不公，只會保護加害者。（資料照／杜宜諳攝）

新北市國中校園割頸命案震驚社會，高等法院23日二審宣判，行兇的郭姓乾哥遭判刑12年、教唆的林姓乾妹判刑11年，引發家屬反彈。受害學生家屬楊爸爸、楊媽媽痛斥司法不公，自家地址、個資被完整揭露，凶手更曾恐嚇祕密證人「等我出去你就知道！」讓輿論炸鍋。

楊爸爸23日聽聞宣判結果後，接受媒體聯訪時情緒激動指出，依《少事法》規定，少年犯服刑逾3分之1即可申請假釋，郭姓乾哥最快約4年後就有機會出獄，屆時仍未滿18歲。他更質疑，「凶手出來我可能是第一個被殺的！」對假釋制度感到恐懼，未來安全毫無保障。

此外，司法程序中的個資保護嚴重傾斜，更讓家屬無法接受。楊爸爸痛批，《少事法》將未成年凶手個資全數隱匿，但在民事訴訟中，自家地址、個資卻被完整揭露給加害方，「不讓我知道凶手資料，卻把我們家的資訊全部給一個殺人犯知道，這樣是保護誰？」

楊爸爸提到，兩名被告出庭時「大搖大擺」，直到法官提醒才開口道歉，毫無悔意。此外，偵查期間凶手更曾恐嚇祕密證人：「等我出去你就知道！」囂張行徑讓家屬對其再犯風險深感憂慮。楊爸爸、楊媽媽當庭崩潰痛哭，怒斥司法不公，「這算什麼法律？是在保護誰？」

胸腔科醫師蘇一峰發文指出，楊爸爸直言等少年出獄後，「我可能就是第一個被殺的啦！因為我一直要求加重嘛。」他更透露之前凶嫌還有跟祕密證人恐嚇的事情，「當天在警察局的時候，他有恐嚇說『等我出去你就知道』，那我現在也要擔心了，等他出來我就知道了。」

網友怒喊「太誇張了，居然有這種法律，怎麼殺一個人四年就可以假釋了？而且還在那邊恐嚇別人」、「比照美國日本來判未成年重罪吧」、「人被殺了，就連家屬都變成是司法弱勢者，殺人犯反而被司法『保護人權』？這麼病態的司法是民進黨、是台灣人要的嗎」、「現在的司法是天大的笑話」、「司法有沒有考慮保護被害者家屬的安全？」、「台灣的司法就是對被害者及其家屬的二度傷害，根本不是正義！」

