割頸案乾哥嗆「等我出去」！善款破1424萬仍不停 各界急籲：快搬家

社會中心／楊惟甯報導

兒遭殺害，凶手卻嗆「等我出來你就知道」，楊父聲淚俱下。 （圖／資料照）

新北國中生割頸案日前完成二審宣判，涉案的郭姓「乾哥」與林姓「乾妹」因殺人罪分別被改判12年及11年有期徒刑。民事求償部分，雖判定兩人須賠償楊家938萬元，但加害者卻「雙手一攤」表示沒錢，甚至在庭上威脅掌握楊家個資，直言「等我出去你就知道」。此舉引發全台輿論沸騰，新北市社會局所設立的「楊生校園重大事件家庭照護募款專案」捐款金額急速攀升，截至26日，捐款金額已從原本的未達標暴衝至1424萬元，達成率高達285%。儘管楊父已發聲呼籲停止捐款，但網友仍堅持這是一場「長期抗戰」，希望能以此資助楊家盡快搬家。

網友發起「報復式捐款」 兩天內達標率從78%翻倍至285%

新北市社會局指出，該「家庭照護募款專案」原訂目標為500萬元，用於協助楊家因突發重大事件所衍生的生活、法律與心理支持。直至二審判決出爐前，募款進度僅達約78%；但隨著二審判決消息傳開，加害者在庭上的惡劣態度，網友隨即在社群平台Threads上自發串聯，呼籲以實質行動聲援楊家，短短兩天內善款大幅湧入，截至26日止，募款金額一舉衝破1424萬元，達標率更高達285%。

楊家父母聲明，婉拒更多捐款。（圖／翻攝自孩想陪你長大聯盟）

楊家父母致謝婉拒：把愛傳給更需要的人

面對各界湧入的愛心，楊生父母透過新北市議員石一佑「致上最誠摯的謝意」。楊父表示，目前收到的援助已經足夠因應眼前的困難與未來的法律抗爭，懇請社會大眾暫停捐款，將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

網友憂個資外洩 促楊家搬家

即便如此，善款仍持續湧入，不少民眾擔憂，郭姓少年曾當庭挑釁知道楊家的居住地址，紛紛喊話楊家不要只將這筆善款用於官司，「請拿這筆錢搬家、改名，給身障的姊姊一個安全的環境」、「希望你們拿到捐款後先默默搬家、好好生活」、「這是一場長期抗戰，楊爸楊媽加油」。

