割頸案乾哥最快4年假釋！眾人司法院「直播上香」

社會中心／綜合報導

北部一所校園2023年12月25日發生震驚社會的割頸案，郭姓少年因為要幫林姓「乾妹」出氣，竟然直接拿刀刺殺同校的楊姓學生。全案經上訴後，日前二審結果出來，郭、林兩人加重刑期，分別改判12年、11年。割頸案凶嫌獲輕判，加上少年加害者的名字不得對外公開，以及現存的少年前科塗銷制度，皆讓《少事法》被質疑成為加害者的保護傘，因此也再度掀起大眾對於修法議題的關注。民團日前到司法院陳情抗議，並當街擺出祭壇、插三炷香致哀，現場畫面流出，引發眾多網友圍觀。

針對兩年前北部某校園發生的割頸案，日前二審宣判結果出爐，乾哥改判12年、乾妹判11年，雖都比一審多判3年，但仍比原本預期的重判30年要少很多，讓死者父母無法接受、當庭痛哭。楊父日前公開呼籲《少事法》必須要修法，並悲痛質疑法律為何在保護「殺人犯」。楊父提到，凶嫌不僅曾在警局內恐嚇秘密證人，甚至對家屬放話「等我出去你就知道」，讓家屬淚控殺人犯不知悔改「我真的沒有辦法接受」。

北部一所國中2023年12月25日發生割頸慘案，日前二審宣判，郭姓乾哥改判12年，林姓乾妹改判11年；圖中間為被害男同學父親。（圖／民視新聞）





另一方面，依《少年事件處理法》規定，少年服刑滿三分之一即可申請假釋，換言之，即使判刑12年，最快4年後就有機會出獄，「出來還不到18歲」。且受限於該法，檢方跟法院皆無法對外提供起訴書或判決內容，被害家屬甚至無從得知加害者的名字與個資；此外，「少事法」甚至還成為加害者的保護傘，規定事後加害人的犯罪紀錄必須塗銷。

相較之下，凶嫌卻能透過民事庭，得知家屬的個資及財產等等，讓死者父親楊父直言，自己因不斷要求加重刑期，反而擔心未來成為報復對象，「我可能就是第一個被殺的」。此外，對於法官曾提及「修復式司法」，竟要「凶手孝順被害人父母」也讓楊爸、楊媽2人哽咽落淚稱「根本是睜眼說瞎話」。

依《少年事件處理法》規定，割頸案凶手最快4年就可假釋，引發眾怒。（圖／民視新聞）

不過針對所謂「要割頸凶手孝順死者父母」的說法，高院已發聲明澄清。據《自由時報》報導，經被害人家長當場拒絕後，法官即諭知本案「修復式司法」暫不處理，並未要求被害人家長接受此方案。

民團司法院前「直播上香」畫面曝光。（圖／翻攝自臉書@孩想陪你長大聯盟）





民團「孩想陪你長大聯盟」26日上午聚集在司法院前陳情，當街擺上香案、插三炷香，並提出5大訴求，包括「要求司法院向承勳父母道歉，法院不該成為二次創傷的地方」、「司法院說明北少家目前進行狀況」、「前科塗銷制度需更新」、「受害者也是人，個資也要被保護」、「解決各單位人力不足的問題」。

