割頸案乾哥最快4年就可假釋！ 民團赴司法院前「擺祭壇」提3訴求

民間團體在司法院前設置香案，並就國中生割頸案陳情抗議。（圖／翻攝自臉書／孩想陪你長大聯盟）

新北市土城區某國中2023年12月25日發生割頸案，郭姓乾哥為了幫林姓乾妹出氣，竟直接拿刀刺殺同校楊姓國中生，一審依殺人罪判郭9年、林8年，二審加重刑期改判郭12年、林11年。對此，民間團體昨天（26日）上午到司法院前陳情抗議，並提出3大訴求，要求司法院檢討並改善。

回顧此案，當時林姓乾妹到楊姓國中生班級找人，楊姓國中生為了管理午休秩序，要求對方離開，林姓乾妹愈想愈生氣，跑去找郭姓乾哥訴苦，乾哥便帶著彈簧刀攻擊楊姓國中生，朝著頸部、腎臟狂刺10刀，造成楊姓國中生重傷不治。

新北地院一審判決郭9年、林8年，而郭、林2人不服提起上訴以後，二審台灣高等法院加重刑期，分別量處郭12年、林11年有期徒刑，可上訴。

然而，這樣的判決與被害人父母所期盼的期徒刑30年仍有巨大落差，死者父親更悲痛地說「他們進去法庭都還是大搖大擺的走進來耶」，同時批評「《少事法》都在保護這些人，結果我們通通都沒有被保護到，《少事法》是什麼惡法阿」，更無奈表示若對方出來「我可能是第一個被殺的」。

死者父親也透露，庭上有法官脫口而出「讓凶手來孝順被害者家屬」，令楊爸爸直言，「不要來殺我們就偷笑了。」

對此，民間團體「孩想陪你長大聯盟」26日上午號召群眾聚集司法院前，設置香案並提出民眾連署書，要求制度改革。

聯盟召集人徐妮妮指出，依照《少年事件處理法》第81條規定，少年犯只要服刑超過3分之1，就可以聲請假釋，這意味著郭姓乾哥若12年刑期定讞，最快只需服刑4年就可申請假釋，林姓乾妹判刑11年，時間更短，讓人無法接受。

徐妮妮也提出多項具體訴求，除要求司法院向被害人父母道歉外，也要司法院將少年犯案前科塗銷制度更新，並對外說明北部少年及家事法院的設立進度。

司法院派出少年及家事廳副廳長黃繼瑜代表接受陳情，表示司法院對各界的意見都非常重視，會審慎聆聽各界聲音，繼續討論並研議制度改善的方法。

