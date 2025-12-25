割頸案乾哥無悔意！法官竟稱「可孝順死者家屬」 父嘆：別來殺我們就偷笑了

有法官脫口而出「讓凶手來孝順被害者家屬」，令被害楊姓少年的爸爸直言，「不要來殺我們就偷笑了。」（圖／民眾提供）

犯下新北市國中校園割頸命案的郭姓「乾哥」二審被判處有期徒刑12年，負責教唆的林姓「乾妹」則被判11年。對此被害楊姓少年家屬強烈質疑法官過度聚焦在讓加害人改過自新，卻忽視凶手犯後態度不佳，以及被害家庭所承受的巨大傷痛，甚至有法官脫口而出「讓凶手來孝順被害者家屬」，令楊爸爸直言，「不要來殺我們就偷笑了。」

據《中時新聞網》報導，楊爸爸24日登上《57爆新聞》節目受訪時指出，自案件發生以來，他一直感覺被《少年事件處理法》壓得遍體鱗傷，相關規定不斷限制他發聲，甚至明白告訴他不能對外說話。由於《少事法》的關係，他無法談論案件的具體經過，也不能說明加害人犯案的相關細節，讓他質疑自己究竟還剩下什麼管道可以為孩子發聲。

他進一步表示，不僅如此，許多原本家屬理應可以得知、也迫切想了解的資訊與資料，全都被「蓋牌」處理，相關單位只以《少事法》為由拒絕提供，讓他不知道該如何去接受這樣的結果。

談到審理過程中的法官態度，楊爸爸提到，僅有1位法官對他們表示感同身受，那就是沈君玲法官，而對方也真的在23日開庭時當場落淚，但在此之前，沒有任何法官展現出同理心。

針對有法官說出「讓凶手來孝順被害者家屬」的提議，楊爸爸直言，他們彷彿成了對方用來說明教化可能性的教材，一邊談著未來的矯正與教化，卻又突然拋出這樣的說法，詢問是否能期待加害人日後來孝順被害家屬。當下，孩子的母親立即當場回應「不要」，表明無法接受。

楊爸爸也提到，他們過去曾看到1則國外新聞，內容是有1名年長者收養更生人，結果對方卻反而將其殺害。他無奈地表示，「凶手不要來殺我們，我們就很偷笑了，還會讓他來孝順我們？更何況他完全沒有悔意，怎麼有可能來孝順我們？」

