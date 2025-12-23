割頸案乾哥、乾妹二審加重判12年與11年 父淚灑：誰給我們機會？

被害者父親在庭外受訪崩潰痛哭，哭求還孩子真相。

震驚全台的新北市國中生割頸案，高等法院今（23日）做出二審宣判，相較於一審判決郭姓「乾哥」9年、林姓「乾妹」8年有期徒刑，二審合議庭決定加重刑責，分別改判郭男12年、林女11年。然而被害楊姓學生的父親在法庭聽聞判決後，情緒一度失控，在法庭外悲憤嘶吼：「給他們機會，誰給我們機會？」隨後崩潰痛哭，場面令在場眾人鼻酸。

本案發生於2023年12月，年僅15歲的楊姓學生僅因維持午休秩序，遭林姓少女找來郭姓乾哥助陣，慘遭對方持彈簧刀狂刺10刀不幸喪命。歷經一年多的審理，高等法院今（23日）將原判決撤銷，加重兩名少年犯的刑期。然而，這樣的結果仍難平撫家屬傷痛，楊父在庭後痛斥兩名被告自始至終毫無悔意，不僅不承認罪行，更未曾給予誠摯道歉，家屬始終在等待一個「事實的真相」，而非被告口中虛偽的誠意。

回顧這起慘絕人寰的校園悲劇，當時林姓少女因不滿被楊生要求離開教室，竟向郭姓乾哥訴苦「受委屈」，郭男為替乾妹出氣，竟攜帶彈簧刀衝入教室，在光天化日之下對年僅15歲的楊生殘暴割頸，被害人因大失血當場失去生命跡象，雖經34小時搶救仍宣告不治。家屬在審理過程中數次強調，孩子的一生就此斷送，但現行法律對少年犯的寬容，讓他們感到極度不公。

