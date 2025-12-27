割頸案乾哥「遮保護傘」爽躲？小商人開槓：我偏要講

社會中心／李汶臻報導

北部一所校園2023年12月25日發生震驚社會的割頸案，日前二審宣判結果出爐，乾哥改判12年、乾妹判11年，雖都比一審多判3年，但仍比原本預期的重判30年要少很多，讓死者父母無法接受、當庭痛哭。除了「判太輕」引發眾怒外，因「少事法」保護傘讓加害者的名字不得被公開，也再度掀起大眾對於修法議題的關注。對此，網紅「Gtokevin小商人」就發文開嗆「惡法非法」，並透露自己將用祭出1招挑戰，貼文曝光獲得一眾網友力挺聲援。

兩年前北部某校園發生割頸案，國三楊姓男同學，因為制止其他班的女同學用力甩門，對方竟跑去找「乾哥」郭姓少年替她出氣，乾哥因此持彈簧刀刺死楊男。隔兩年，12月23日高院二審宣判出爐，改判郭姓乾哥12年，林姓乾妹11年，雖然都比一審多三年，但原本預期判三十年，死者父母無法接受，一度當庭痛哭「小孩命都沒了，司法要如何修復他們」。





北部一所國中2023年12月25日發生割頸慘案，日前二審宣判，郭姓乾哥改判12年，林姓乾妹改判11年；圖中間為被害男同學父親。（圖／民視新聞）





值得一提的是，礙於「少年事件處理法（少事法）」，檢方跟法院皆無法對外提供起訴書或判決內容，被害家屬甚至無從得知加害者的名字與個資；此外，「少事法」甚至還成為加害者的保護傘，規定事後加害人的犯罪紀錄必須塗銷。

此案再度掀起外界對於修法議題的關注，網紅「Gtokevin小商人」先前曾在紐約時代廣場刊登廣告，呼籲推動修法。日前他再度透過臉書發文，提及割頸案乾哥全名無法對外公布一事。他發文提到，新北地方法院發函給新北割喉案的被害人楊爸爸說，「因為兒少法（少事法），不得在媒體上凶手的名字」，而這番話讓原本打算好好的在瑞士退休的他，直言「看看到這個真的廢到笑」，並開嗆「惡法非法，那我就直接用憲法挑戰」。





小商人發文怒嗆「惡法非法」，公布割頸案乾哥全名。（圖／翻攝「Gtokevin小商人」臉書）





小商人揚言要找人改名跟郭姓乾哥同名來選舉，且政見發表會一定直接拿出來，選舉公報也直接寫，「看憲法保障的參政權比較大還是兒少法比較大」。小商人甚至不畏個頁面被檢舉、遭永ban的可能，霸氣表示「我頂多送政府保證金，我就偏要講」。

貼文曝光後，獲得一眾網友湧入留言力挺：「小商人你不可以退休因為社會需要你出來主持公道」、「牽扯到刑事就應該有條件不受兒少保護才是」、「兒少法只會讓壞掉的人更惡質而已」。另外，還有網友有感而發痛批：「這次了解到台灣法律真的可笑，少年法所以刑期1/3就可以假釋，判10年等於只要關個3到4年就可以出來，搭配這張函文更是讓人感到悲哀，拼命保護加害人，被害人跟家屬被搞的像次等公民」。

