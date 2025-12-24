割頸案二審判決出爐 王鴻薇怒批「恐龍法官」：讓兇手來孝順你可以嗎？

新北少年割頸案二審宣判，受害人父母當場崩潰，在新北市議員石一佑陪同離開。廖瑞祥攝



新北割頸案昨（12/23）二審宣判，「乾哥」郭姓少年判12年、「乾妹」林姓少女11年，令被害楊姓學生父母當庭痛哭、飆罵「判那麼低」、「不要講空話」。對此，立委王鴻薇直言，「這就是恐龍法官，讓兇手來孝順法官可以嗎？」

王鴻薇昨在臉書發文指出，2023年12月發生的新北某國中生慘遭郭姓男同學割喉命案，嫌犯與教唆傷人的林姓女學生是乾兄妹，兩人出手毆打楊生頭部，再持隨身彈簧刀朝被害者左頸、胸背等處刺入7刀，造成楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死。

2人一審各遭判9年跟8年，全案二審宣判，郭嫌遭判12年、林嫌遭判11年。但是這樣的判決出爐，讓被害者家屬完全不能接受，激動落淚痛罵司法「無法接受判決」、「別人的囝仔死不完」對兒子無辜枉死傷心不已，場面令人鼻酸。

王鴻薇說，更荒唐的是在被害者父親的聲明中，直接點名一位法官竟然問他們：「能否有機會讓他們來孝順你們？」讓被害者父親幾乎崩潰，尤其判這麼輕，他們出獄後不要來報復，就已經是萬幸了。

王鴻薇表示，法官不能理解受害家屬的傷痛，她只想對法官說：「乾脆把這對乾兄妹，請回去自己家裡好好孝順法官自己」。她並痛批，難道為了自己的自我滿足，可以這樣一次又一次的傷害被害者家屬嗎？這不是恐龍法官什麼是恐龍法官？

