割頸案二審宣判！楊父批法律「保護殺人犯」 哽咽落淚：沒有臉見兒子

記者林盈君／新北報導

2023年12月間，新北發生國中生割頸命案，本月23日，高院二審宣判出爐，改判郭姓乾哥12年，林姓乾妹11年，雖然各加重刑期3年，但是被害人楊男的父母仍無法接受，痛批「為什麼判那麼低？」，楊父更是表示「少年關4年出來還可以繼續殺人，我可能是第1個被殺」。今（25日），楊父又再度出面，沉痛哽咽表示「無法面對、沒臉見兒子，只能說對不起，做了那麼多努力，卻判那麼輕」。

新北國中生割頸命案，被害人楊父哽咽說對不起兒子。

據了解，本案歷經一審到二審約2年時間，楊父今出面沉痛指出《少事法》必須要修法，又問法律為何在保護「殺人犯」？認為二審高院判太輕，實在無法接受，強調撇開年齡問題，案件刑期如果超過5年，就要回歸一般刑罰，痛斥台灣的法律很奇怪，只要是可教化、有去自首、當庭認錯等等，就會輕判，而加害者（郭姓乾哥、林姓乾妹）關幾年、減刑又出來，這讓受害者如何接受。

新北國中生割頸命案，被害人楊父哽咽說對不起兒子。

楊父也提到，2名加害者於法庭上「大搖大擺、怒視受害家屬」，還透過民事庭，知道家屬的個資及財產等等，刑事庭一審之前都沒道過歉，直到二審才在「法官引導下」道歉，另一庭的法官甚至還說「讓他們出去用雙手孝順你們（被害家屬）」，楊父痛斥法官太理想化，他不認為加害人會孝順自己，反而感到很恐慌「不來殺我就偷笑了」。

新北割頸案二審宣判。

如今二審結果出爐，楊父表示，看到這樣輕判的結果，覺得「完全卡住，什麼都不能伸張」完全不知道該怎辦，表示被打的遍體麟傷，真的無法接受，又提到，加害者家屬說要和解，但至今都沒有收到聯繫，也沒有透過律師聯絡。楊父表示，這個案子幾乎要成定局，希望《少事法》一定要修改，從這個案子就可以知道，會讓人以為「殺人只關幾年就出來了」。

新北割頸案二審宣判。

楊父哽咽回應說，我們的法律就是這樣規定，如果不修《少事法》，就是在保護殺人犯。楊父最後忍不住哭了，表示「等了2年，結果出來之後，卻依舊輕判，想跟兒子道歉，覺得做了那麼多努力，只增加一點刑期，哭泣說『我沒有臉去看兒子』，只能說對不起」，強調之後會再上訴。

