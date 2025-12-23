割頸案二審宣判 死者家屬悲痛發「不自殺聲明」：凌虐被害者

新北市 / 武廷融 綜合報導

新北校園割頸命案，今(23)日二審宣判出爐，行凶的郭姓乾哥改判12年，涉嫌教唆的林姓乾妹則判11年徒刑。楊姓死者的父母聽聞判決當場淚崩，怒轟判太輕，並發出「不自殺聲明」，訴求立法、司法機關保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復。楊爸爸也向兒子道歉「爸爸已經用盡所有力氣，但換來的不是公平正義，而是制度一次又一次的冷漠與踐踏。」

新北市2023年12月間發生震驚社會的校園割頸命案，行凶的郭姓乾哥以及涉嫌教唆的林姓乾妹，一審依殺人罪判各判9年及8年，全案上訴二審，兩人仍認為自己沒有殺人犯意，高院二審宣判出爐，乾哥12年，乾妹則是11年。

廣告 廣告

楊姓死者家屬對於二審判決完全不能接受，稍早發出8點聲明，表示非常恐懼加害人假釋出獄後的報復，因此鄭重聲明家人不會自殺。家屬也痛批法官一心只想讓兇手有改過自新的機會，「被害者家屬及證人每天過著提心吊膽的日子，而加害人卻得到司法體系的特別照顧。」

家屬也不滿，民事部分，目前判賠938萬。但對方沒有財產，無法強制執行，只能拿到一張債權憑證。而刑事部分，法官與《少年事件處理法》也對他們百般寬容。家屬指控，加害者的資料他們都不能看，但自己家中地址、個資，卻被查得一清二楚，讓殺人犯知道他們住在哪裡，「請問這樣的制度，到底是在保護誰？知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷。這就是我們被《少年事件處理法》凌虐的現實。」

楊爸爸也在聲明中向兒子道歉，「爸爸要食言了。爸爸已經用盡所有力氣，但換來的不是公平正義，而是制度一次又一次的冷漠與踐踏。這不是單一案件，這是一部系統性傷害被害者的惡法。」

家屬也提出五點訴求，要求社會與立法、司法機關正面回應：

1. 保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復。

2. 重大殺人刑案不適用《少年事件處理法》，犯罪紀錄不得塗銷。

3. 修法保障被害人家屬訴訟參與權，包括閱覽卷宗與實質知情權。

4. 面對北捷等隨機殺人引發的社會不安，法官應維護法紀，而非一味濫好人。

5. 殺人就要有死刑。殺人償命天經地義，完全沒有模糊空間。

原始連結







更多華視新聞報導

割頸案國中生告別式 爸爸淚喊再續父子情

新北國中生割頸案判決出爐 死者父怒批：給受害家庭二次傷害

校園割頸案「乾兄妹」各判9年、8年 新北地院：漸能反省自身過錯

