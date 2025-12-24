割頸案二審輕判！《少事法》再掀爭議 律師轟：犯錯的到底是誰？

社會中心／張尚辰報導

新北割頸案二審宣判昨日出爐，「乾哥」判12年、「乾妹」判11年。（圖／資料照）

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，昨（23）日高院將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑12年、11年。這讓受害者家屬相當崩潰，直言《少年事件處理法》為了保護未成年，讓被害者家屬無法閱覽加害者資料，被害者家屬的資料卻被完整揭露，質疑「制度究竟是在保護誰？」對此，巴毛律師陳宇安也坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」

昨日新北少年割頸案的宣判結果出爐，對於宣判結果，楊父完全無法接受，談及《少年事件處理法》情緒激動，直言該法是一塊「遮羞布」，被害者家屬無法閱覽加害者資料，申請信賴之人旁聽卻遭駁回，理由竟是「有礙少年健全成長」；反觀家屬的住址與個資卻被完整揭露，甚至讓加害者知曉家屬住處，讓人身安全暴露在風險之中。他質疑，制度究竟是在保護誰，「知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷。」

對此，陳宇安昨日也在臉書粉專「巴毛律師混酥團」中發文，說明自己對於此案判決的想法，她認為《少事法》立意雖然良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎？」這也讓她不禁質疑，「一個判11年一個12年，出來還沒30，他們真的會悔改嗎？」

陳宇安說，「你去板橋簡易庭、新店簡易庭看，一群一群勾肩搭背嘻皮笑臉的阿志頭，走法院跟走廚房一樣，開完庭在法院門口抽煙，然後被老大載走，你覺得他有在懺悔有在反省嗎？」

陳宇安坦言，最近手上也有幾件《少事法》的案件在處理中，她擔任的是被害人一方的律師，加害人的筆錄、紀錄都因為《少事法》的規定不能查閱，但是被害者一方的資料卻都可以隨意翻看，「法律對加害者的保護跟包容常常讓我有一種『到底現在犯錯的是誰啊？』的感覺」，讓她忍不住嘆道，「尤其看到被告少年還能笑咪咪的開庭，然後我當事人身心受創在家裡哭，看心理諮商，唉。」

回顧整起事件，新北市2023年12月25日發生一起國中生割頸案，郭姓少年在校園為替乾妹出氣，竟持彈簧刀猛刺同為國三生的楊姓同學10刀，楊同學經搶救後傷重不治。新北地院去年9月將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，死者家屬覺得太輕提上訴，昨日高院宣判，改判乾哥12年，乾妹11年，全案仍可上訴。

