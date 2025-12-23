割頸案二審「乾哥、乾妹」刑期只加3年 受害父母崩潰怒吼「司法已死」

新北國中割頸案，二審刑期僅加重3年，受害家屬當庭怒吼。 (圖／TVBS)

新北市國三生割頸案二審判決結果出爐，行兇的乾哥與教唆殺人的乾妹刑期分別加重為12年和11年，雖較一審各增加3年，但與死者家屬期望的30年重刑相比落差仍大。宣判時，死者父母在法庭內情緒崩潰，憤怒質問為何判決如此輕微，並痛批兩名嫌犯從未真心道歉，出庭態度毫無悔意，更直言「台灣司法已死」，表達對判決結果的強烈不滿與心中難以撫平的傷痛。

新北國中割頸案，二審刑期僅加重3年，受害家屬當庭怒吼。 (圖／TVBS)

這起發生於2023年的新北市國三生割頸案，二審判決再度讓死者家屬心碎不已。根據判決結果，持彈簧刀刺殺男同學的乾哥，一審被依殺人罪判9年，二審加重為12年；而教唆殺人的乾妹，則從一審的8年增加到11年。雖然兩人刑期都有所增加，但與死者家屬期望的30年刑期相比，差距依然相當大。

廣告 廣告

受害學生父親對判決結果感到極度失望，他表示：「今天的判決讓我覺得台灣司法已死，少事法把我打得真的是遍體麟傷了，我沒辦法去接受這種判決。」他進一步表示，司法機關一直用少事法打悶棍，還要求他們不准出聲，這樣的判決結果他無法接受。

判決出爐當下，死者父母在法庭內情緒激動地怒吼：「為什麼判那麼低？殺人了還談什麼教育？我們小孩的命都沒了，誰來幫我們的小孩恢復生命？」他們的悲痛與憤怒充分表達了對司法判決的不滿。

受害學生父親更痛批嫌犯們的態度毫無悔意，他指出：「他們進去法庭都還是大搖大擺的走進來，根本沒有跟我道歉過，那是法官引導他們來跟我道歉，他們才道歉，這個才是他們真正的態度。」

根據現行法律，少年犯下殺人案無法判處死刑或無期徒刑，單一罪名刑期上限為15年。雖然二審刑度有所加重，但對於孩子在校園遇害的家庭來說，這樣的結果似乎無法帶來應有的正義，反而再次撕裂父母心中難以癒合的傷口。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

殺2夫妻要求「目擊童出庭」！ 嫌律師：有悲憫之心 家屬怒

新北校園割頸案二審宣判！家屬淚控嫌犯「大搖大擺進法庭」 痛批修復式司法無用

國三割喉案求重判！乾哥改判12年 死者父母心碎痛哭：為何判那麼低？

國道1死9傷 肇事駕駛赴殯儀館稱「非故意」 死者母淚崩

