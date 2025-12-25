割頸案凶手二審判12年 被害家屬心碎「沒臉見兒」：像對我鞭刑

不少人都在慶祝耶誕節，但對於新北割頸案的受害家屬來說，卻是相當悲痛的日子，因為今（25）日正是割頸案發生兩週年。死者爸爸哽咽淚訴，「少年事件處理法」根本只保護了加害人，「二審輕判」給了嫌犯機會，卻是對被害家屬宣判「無期徒刑」，還每天過得心驚膽跳，深怕凶手假釋出獄後，會向他們報復。

楊爸爸受訪時一度情緒潰堤，因為自己的寶貝兒子在2年前的耶誕節，遭一對未成年男女殺害，家屬等不到正義伸張，只換來二次心碎。楊爸爸痛批，「（少事法）它對我等於是宣判無期徒刑外加鞭刑，什麼事都不能伸張又拚命在我身上打，打到我遍體鱗傷」。

楊爸爸一度講到哽咽。圖／台視新聞

未成年凶手在二審獲得輕判，讓家屬不滿質疑少年事件處理法根本只保護加害者，且法官居然還說「他們可教化」，詢問以後是否願意讓兩人來孝順他們，讓楊爸爸覺得荒唐至極，「不要弄我就好了，我怎麼可能原諒，還把我跟家人的生命交在他們手上」。

除了痛心疾首，讓楊爸爸更擔心的是，他們的姓名住址已經暴露，現在每天都活在恐懼之中，就怕凶手假釋出獄後會遭到報復，痛批「民事開庭時他們要查看我財產，結果沒遮住全部露出來，少事法要保護他們個資法，不用保護我嗎？」

耶誕節本該是充滿歡樂、開心慶祝的日子，但對於楊爸爸來說卻成了一輩子的痛，兒子的離世更間接導致楊媽媽顏面神經失調，如今家屬只盼少事法經過研議修正能加重殺人刑期，還給寶貝兒子公平正義。

※未經判決確定者，應推定為無罪

新北／賴心怡、饒永忠 責任編輯／陳俊宇

