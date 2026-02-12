割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年 死者家屬潰堤

死者父親二審結果出爐時在庭外受訪、情緒崩潰。（資料照）

2023年12月震驚全台的新北校園割頸案，國三楊姓少年遭同校林姓少女教唆「乾哥」郭姓少年割喉殺害，一審分別判林女8、郭男9年，上訴二審則改判11、12年，但死者家屬不能接受，向台灣高檢署請求上訴，今（12日）遭最高法院駁回，維持二審判決刑度定讞。

割頸案二審結果去年12月間出爐，郭男、林女被加重刑期，高院分別改判郭12年、林11年，不過，死者楊姓少年家屬得知結果後，崩潰哭喊：「不能接受」，同時向台灣高檢署請求上訴，高檢署認郭、林犯行嚴重且犯後毫無悔意，量刑過輕、刑度不足以收矯治之效，因此提出上訴。

當時二審判決出爐後，一度傳聞法官在審理期間詢問死者家屬，加害者是否能有機會「孝順你們」，消息引發社會怒火，當時高院火速發聲明澄清，表示該爭議言論並非現任合議庭法官所言，而是前手法官因被害者律師聲請「修復式司法」，法官依職權詢問被害人家屬是否接受補償形式的可能性，並以「孝順」作為舉例說明，在家屬當場拒絕後，法官即終止相關程序。

三審判決結果今（12日）出爐，最高法院認為檢方上訴理由不合法，因此駁回，因此郭判12年、林判11年確定，死者父親席間聽到判決後，再度情緒崩潰，最終哭著離開法庭。

回顧全案，2023年12月25日午間，新北市楊姓國三男學生，要求到班上串門子的林女離開教室，避免打擾同學午休等，林女覺得受辱，找來郭姓「乾哥」幫忙出氣，郭男卻拿出預藏彈簧刀攻擊楊男，由於頸部傷勢嚴重，當場大失血倒地、送醫不治。

