割頸案家屬 婉謝捐款 修復式司法 補償惹議

新北市國中生割頸案，被害人父母日前發聲明請各界暫停捐款，呼籲將愛傳遞給更需要幫助的人。（本報資料照片）

新北市國中生割頸案日前二審宣判，被害的楊生父母痛批司法制度保護加害者，並揭露曾有法官當庭提及「要凶手孝順被害人父母」，社會掀起一片罵聲。高等法院26日深夜急發聲明，指係本案前手法官向楊生父母說明「修復式司法」各種形式補償的可能性，當場遭拒後即不處理。另楊生父母同晚也發聲明請各界暫停捐款，呼籲將愛傳遞給更需要幫助的人。

楊生遭割頸身亡案發生後，新北市社會局成立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案帳戶，幫助受害者家庭，迄今捐款已達1424萬餘元。

楊生父母前晚在聲明中表示，這段時間，我們收到了來自各界源源不絕的關懷與善款，每一份心意，我們都謹記於心，由衷地向大家道謝。

楊生父母強調，目前的援助已足夠，懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。衷心希望愛心能夠繼續流動，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。

另外，楊生父母在聆判後，痛批《少事法》保護加害者、讓殺人犯得以掌握受害者全家個資，更披露曾有法官在庭訊時提及「要凶手孝順被害人父母」，引發社會譁然。

高院前日深夜發出聲明說明，因被告辯護人曾提出修復式司法聲請，承審此案的前手法官（非現合議庭法官）於準備程序中，向楊生父母說明修復式司法的意義後，詢問有無接受包括2名少年被告孝順等形式補償的可能性，但當場遭楊生父母拒絕，法官即諭知本案修復式司法暫不處理，並未要求楊生父母接受此方案。

高院表示，修復式司法旨在藉由有建設性之參與及對話，在尊重、理解及溝通氛圍下，尋求彌補被害人之損害、痛苦及不安，修復因衝突而破裂之社會關係。