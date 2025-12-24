割頸案家長被問「讓凶手來孝順」 陳揮文嗆法官：你願意嗎

新北市2023年國中生割頸案昨（23）日二審判決出爐，涉案少年、少女被加重刑期為12年和11年，被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官甚至「能否有機會讓他們來孝順你們」。對此，資深媒體人陳揮文嗆問法官，如果是他們的孩子被殺死，是否願意「讓加害人來孝順」？

高院認為，一審量刑時，未及審酌本院送請醫療機構所為之少年事件處理程序審前調查報告，針對少年個別相關之評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，未能納入整體衡量，尚有未恰，檢察官就量刑部分上訴指摘及此，為有理由，少年被告2人主張原審量刑過重，則無理由，應由本院將原判決關於少年被告2人所處刑之部分予以撤銷改判。

高院經分階段綜合考量少年被告2人所涉非行之行為情狀、其等行為人情狀，以及基於促進其等健全自我成長與重返社會所應考量之相關事由，並斟酌檢察官、被害人法定代理人、少年被告2人及辯護人對於科刑所表示之意見，基於少年刑事司法以少年之健全發展可能為核心之制度目的，分別將郭判處有期徒刑12年，林判處有期徒刑11年。

陳揮文今天在政論節目《新聞大白話》表示，法官之所以會問「能否有機會讓他們來孝順你們」，是源自司法院和法務部所發明、很「芭樂」的修復式司法，目的是要讓被害人和加害人和解。他除質問法官，如果是他們的孩子被殺死，是否願意「讓加害人來孝順」？也直言，如果是自己不會願意，「我覺得這個東西是很莫名其妙」，《少年事件處理法》真的有調整的必要。

