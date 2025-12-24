割頸案少年兇嫌無悔意！最快關4年就可假釋 死者父淚訴：我會第一個被殺

2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審高院昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑 圖：翻攝自GOOGLEMAP

[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕，且郭姓少年毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」，讓楊父擔憂殺人兇手假釋，他會是第一個被殺的人。

新北國中生割頸案昨二審宣判，郭姓乾哥遭判處12年徒刑，林姓乾妹則被判11年徒刑。由於兩人犯案時仍屬少年身分，相關審理與資訊揭露皆依《少年事件處理法》規定辦理。

死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴，《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。

楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」、「你叫我怎麼辦？準備去死嗎？這算甚麼法律？」

楊父痛訴，「他們一直用《少事法》把我打悶棍，還要叫我不准出聲，那我們怎麼辦？」、「誰能保證，一個有殺人前科的人，關幾年之後就一定不會再犯？」他認為，這樣的制度，就是把所有人都丟進一顆不定時炸彈旁邊，至於什麼時候爆炸、誰會成為下一個受害者，只能自求多福。過度縱容暴力犯罪，不是寬容，是把整個社會推向更深的不安全。

楊姓少年父母也發出聲明，「我們就是被（少年事件處理法）凌虐的被害者我之所以說（少年事件處理法）是遮羞布原因在於加害者的資料，我們不能帶信賴的人旁聽，卻被請出法庭，依第36之一條申請信賴之人到庭卻被一句（有礙少年健全成長駁回），但同時我們全家的地址、個資卻被查得一清二楚讓殺人犯知道我們住在哪裡？甚至還讓被害人與秘密證人當場對質。請問這樣的制度到底是在保護誰？知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷.這就是我們被（少年事件處理法）凌虐的現實」

