割頸案提孝順補償 高院澄清
記者孫曜樟∕台北報導
新北校園割頸命案二十三日完成二審宣判，郭姓少年與林姓少女分別加重改判十二年及十一年有期徒刑。然而，判決結果引發被害者楊姓學生家屬強烈不滿，更傳出承審法官於程序中曾詢問家屬是否願意讓凶嫌以「孝順」方式補償。對此，高等法院二十六日強調，該說法僅為前一審法官針對「修復式司法」所舉範例，並非強求家屬接受。
死者楊生父母聆判後情緒激動，認為兩人奪走一條人命卻僅判十二年與十一年，與家屬預期的三十年徒刑落差過大，痛批《少年事件處理法》已成為犯罪者的遮羞布。
針對爭議最大的「孝順」言論，高院罕見於深夜發布澄清稿指出，該情節發生於本案的前手準備程序中，並非現任合議庭法官所言。當時因少年被告的辯護律師提出「修復式司法」聲請，法官遂依《刑事訴訟法》規定向家屬說明其意義，並強調修復程序必須以雙方理解與自願為前提。法官在徵詢家屬對於補償形式的接受度時，僅是列舉「加害人孝順被害人家長」作為一種補償可能性的範例，但在家屬當場拒絕後，法院便裁定暫不處理修復式司法程序。
高院解釋，修復式司法的宗旨是透過建設性的對話與溝通，在尊重被害人的前提下，尋求彌補其損害與痛苦，並試圖修復破裂的社會關係，絕非在被害人不同意的情況下強制轉介。儘管法院發出聲明澄清，死者家屬仍對判決結果與司法程序感到絕望。
楊生父親宣判當天曾哽咽表示，加害者在法庭上的道歉僅是因法官引導，並非出自真誠悔悟。家屬同時發表「不自殺聲明」，表達對加害人未來出獄後可能展開報復的恐懼，並強調將會繼續上訴，為逝去的孩子爭取公義。
