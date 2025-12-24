割頸案未成年凶手個資保密！ 被害家屬地址卻曝光…怒斥：法律在保護誰？

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

新北市國中校園割頸命案二審23日宣判，高等法院依《少年事件處理法》判處行兇的郭姓少年12年徒刑、教唆犯罪的林姓少女11年徒刑。由於兩人犯案時均為未成年人，相關審理與身分資訊皆依法不公開。然而判決出爐後，被害者楊姓少年的父母當庭情緒潰堤，質疑現行制度未能保障被害家庭的基本安全。

新北市國中校園割頸命案二審23日宣判，被害者楊姓少年的父親當庭崩潰，質疑現行制度未能保障被害家庭的基本安全。（圖／翻攝畫面）

楊爸爸指出，《少年事件處理法》過度保護少年加害者個資，導致外界無法得知未成年凶手個資，但在後續民事訴訟中，被害家庭的姓名、住址等完整資訊卻依法揭露給加害方，形成極大落差。他質疑，「不讓我知道凶手資料，卻把我們家的資訊全部給一個殺人犯知道，這樣是保護誰？」二審判決出爐後，家屬擔心未來遭受報復，透過新北市議員石一佑發布「不自殺聲明」。

廣告 廣告

楊爸爸同時對少年犯假釋制度表達強烈憂慮，依現行規定，少年受刑人服刑逾三分之一即可申請假釋，意味郭姓少年最快4年後便可能出獄。楊爸爸更透露，案件偵辦與審理過程中，曾發生加害者對祕密證人出言恐嚇的情形，加上2名被告出庭態度與事後表現都難見悔意，讓楊爸爸憂慮被告再犯風險。

本案再度引發社會對《少年事件處理法》的存廢討論。輿論關注，當少年涉及重大暴力犯罪時，制度是否過度側重加害者的隱私與更生權益，卻忽略被害者的人權、個資安全與實質保護。家屬呼籲相關單位檢討個資揭露規範、提高重大暴力案件的假釋門檻，以在少年保護與社會安全之間建立更合理的平衡。

更多FTNN新聞網報導

台中女警嗆「開槍盧秀燕」遭羈押 中市警祭停職處分「最重恐免職」

北市34歲男喊「殺人正義」遭拘提！士院裁定不羈押 責付母親帶回家看管

台中女警被羈押！嗆「槍殺盧秀燕」當張文模仿犯號召者

