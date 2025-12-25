割頸案法官問被害父母「能否讓兇手孝順」 黃智賢轟變態少事法：別人的孩子死不完

割頸案「乾哥乾妹」分別被判12年、11年，黃智賢質疑《少年事件處理法》是一部變態惡法。取自臉書Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司



新北市2023年12月發生震驚社會的國中少年割頸案，涉案乾哥、乾妹二審分別被判12年、11年，如今傳出有法官說能否讓兇手來孝順被害者的父母，資深媒體人黃智賢認為，「什麼叫做別人的孩子死不完。這就是」，直言《少年事件處理法》是一部變態惡法。

黃智賢昨（12/24）在臉書提到，新北割頸案二審宣判，雖然對兩名被告，判刑已經比一審的8年跟9年多了3年。但是，12年跟11年，對殺人罪而言，根本就是輕放。被害人楊同學父母，悲憤痛哭，控訴司法已死。「其實，變態的少年事件處理法，不但對少年犯罪極盡保護之能事。更是鼓勵犯罪，懲罰良善。難怪現在黑道跟詐團，都全力吸收未成年，利用他們犯罪。未成年也很清楚法律給他們的犯罪特權。包括媒體不得報導少年犯罪者的直接甚至間接個資。」

黃智賢指出，「楊爸爸的靈魂質問『我看不到對方的任何資料，法庭卻把我的資料全給對方！』」因為少年事件處理法，所以檢方跟法院，都無法提供新聞稿、起訴書跟判決書給社會。被害人家屬連加害者的名字與個資都不知道。更變態的是，為了保護加害人，居然規定，事後加害人的犯罪紀錄，必須塗銷。所以，再變態，再冷血，再反社會的殺手，只要犯罪是發生在18歲以前，將來都可以用純潔無瑕的身份，回到社會。同學、老師、學校、社區，沒有人會知道。」

黃智賢表示，「更不要講，因為少年犯的身份，偽善的法官會輕判。服刑1/3可以假釋。所以楊爸爸憤慨的質問，4年後殺人者重回社會才16歲。還有大把機會再傷害別人，且得到輕判，跟犯罪紀錄塗銷。所謂的修復式司法，都是站在加害者的立場與利益。那被害人的利益呢？社會的利益呢？法官假裝不知道加害人從未承認錯誤，更不曾悔過。在法庭上，在法官的誘導下，加害人才假意道歉。」

黃智賢更直言，「而居然有法官，變態到問楊爸爸，可不可以讓加害人孝順你？什麼叫做別人的孩子死不完。這就是。少年事件處理法，已經成為少年犯罪特權法。搭配偽善的法官與廢死聯盟。使台灣成為犯罪樂園。」

「殺人者多爽啊！」黃智賢說，犯罪者殘酷殺死一個鮮活的生命之後，得到了一切的特權與庇護。甚至連裁判費都不用付。納稅人得幫他付16萬。她呼籲，「立法委員不用講廢話，直接修這部不公不義的，變態畸形的少年事件處理法，才是你們應該做的。」

