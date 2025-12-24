割頸案法官問被害父母「願接受凶手孝順？」 網炸鍋怒轟眼瞎：沒同理心

新北少年割頸案二審宣判，受害人父親對判決結果表達不滿，激動落淚。資料照，廖瑞祥攝



新北市2023年12月發生震驚社會的國中少年割頸案，如今二審判決出爐，涉案少年、少女分別被加重刑期為12年和11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，先前竟還有一位法官說「讓凶手來孝順我們」，根本是「睜眼說瞎話」。相關發言曝光後，引起輿論痛批法官只會唱高調、太沒同理心，粉專「政客爽」也傻眼表示，若同樣的事情發生在法官身上，不知道他們會不會也希望加害者來孝順他們？

新北市某高中附設國中部2023年12月傳出憾事，林姓女學生和楊姓男學生發生衝突後，因不滿遭對方趕出教室，竟轉而向同校的郭姓少年告狀，並教唆對方幫忙出氣，郭男隨即持彈簧刀朝楊男頸部、胸部連刺7刀，導致楊男當場失血過多死亡。

昨日判決出爐後，涉案兩名少年分別判處12年、11年有期徒刑，受害者家屬聽完判決後，氣得怒吼崩潰痛哭，並發布8點聲明表示，由於非常恐懼加害人假釋出獄後對他們報復，因此要發表「絕望中的不自殺聲明」，突顯整個制度讓被害家屬和證人每天活在恐懼中，加害者卻受到司法保護。聲明更揭露法官曾對他們說「能否有機會讓他們（加害者）來孝順你們？」讓受害者家屬直呼「他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了！」

臉書粉專政客爽也發文表示，殺人只判12年，這種人至今都沒有悔意，法官竟還稱判12年是因為「基於促進健全自我成長與重返社會所應考量的事由」，不滿表示「請問已經往生的受害人，他還能再健全的自我成長嗎？他還能繼續活在社會上嗎？」政客爽直言，若同樣的事情發生在法官身上，不知道他們會不會也希望加害者來孝順他們？

長期關注此案的藝人郁方也發文談及此案，表示兩名加害者至今仍毫無悔意，態度吊兒郎當，簡直不可思議。針對法官向受害家屬詢問「願意接受加害者的孝順嗎？」郁方也傻眼痛批「我真的不懂這是什麼邏輯？如果是你你會接受嗎？拜託有點同理心好嗎！」

受害者父母聲明曝光後，輿論瞬間炸鍋，網友紛紛表示「台灣司法是笑話」、「司法讓普羅大眾瞧不起不是沒原因，除了會唱高調，我想不出來這群人有什麼用」、「只著重於加害人的未來，所以才沒考慮被害人（家屬）有沒有未來？」、「是瞎了都沒有看到那兩個犯後什麼態度嗎？是請他們來孝順還是請他們來弒親？」

