割頸案法官問「能讓加害者孝順？」 犯罪心理學家轟：世上最愚蠢情勒

社會中心／張尚辰報導

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，23日高院將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑12年、11年，這樣的判決令受害者父親相當崩潰。媒體報導指出，庭審中甚至還有法官詢問死者父母，是否願意「讓他們（加害者）出去用雙手孝順你們？」對此，犯罪心理學專家戴伸峰怒批，「這真的是這個世界上最愚蠢的、最傷人的情緒勒索！」

戴伸峰24日在臉書粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」中發文指出，新北校園割頸案與愷愷案雖然是不同的觸法情況，但是皆呈現了極端相同的輿論與被害者家屬反應，「法律只保護壞人（加害人），法律欺負被害人」。

戴伸峰說，這兩起案件對受害者所受到的傷害來說，需要的不是時間修復，而是更多專業與積極的協助，因此「修復式司法」被提出來。很多人認為修復式司法是為了開後門給加害者，或是強迫被害者與加害者面對面，但其實並非如此，「修復式司法是在專業的保護者、促進者、支持者都在場的空間裡，讓案件的各方，在自願並合意的情況下，坐下來討論」。

戴伸峰進一步說明，對於加害者來說，修復式司法不是認罪、認錯、單純道歉，而是加害者將自己在犯罪案件中的「責任」清楚交代與說明，直到被害者或家屬能夠接納理解。

對於被害者以及家屬來說，則是在完整的保護情況下，向加害者說出自己的情緒、恐懼、焦慮以及沉痛，目標是讓加害者知道自己所受的傷害，再由兩方共同討論修復的方式。

而最近有媒體報導，在新北割頸案二審的庭審中，法官向被害者家屬說「難道你不希望以後這兩個孩子來孝順你嗎？」這句話讓戴伸峰不禁怒道，這是非常失格的一句話，「這真的是這個世界上最愚蠢的、最傷人的情緒勒索！如果真有這句話，發言的人，請您好好的思考一下，這句話的殺傷力！這不是修復、這是以言傷人！」

