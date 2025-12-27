割頸案法官問「讓凶手孝順 」引公憤 高院聲明又讓網友炸鍋

新北市國三生持刀刺殺同校國三生，被害者父母聆判後放聲痛哭，不滿曾有法官當庭提及「要凶手孝順被害人父母」。高院聲明表示，因少年被告之辯護人聲請修復式司法，於是詢問被害人家長，而以2名少年被告孝順被害人家長為例，經被害人家長當場拒絕後，修復式司法暫不處理。網友留言，「可見這法官多冷血多脫離現實」、「民意憤怒」、「這群法官，有無同理心？」

新北市郭姓國三生民國112年為其乾妹林姓國中女生出頭，持刀刺殺同校楊姓國三生，二審台灣高等法院殺人罪將郭、林加重三分之一刑度，分別改判12年、11年徒刑。

楊生父母聆判後放聲痛哭，痛批《少年事件處理法》對加害者層層保護，而受害者全家的個資卻被查得一清二楚，甚至不滿曾有法官當庭提及「要凶手孝順被害人父母」。

高院聲明表示，本案之前手法官（非現合議庭法官）於準備程序中，因少年被告之辯護人曾提出修復式司法聲請，故向被害人家長說明修復式司法的意義，並強調必須以雙方的理解與同意為前提，且被告亦須真誠提出可以做到的方案，於是詢問被害人家長有無接受各種形式補償的可能性，而以2名少年被告孝順被害人家長為例，經被害人家長當場拒絕後，法官即諭知本案修復式司法暫不處理，並未要求被害人家長接受此方案。

網友在《中時新聞網》留言，「這種話都說得出來」、「可見這法官多冷血多脫離現實」、「想不到台灣的法官腦殘的這麼厲害」、「讓他去跟兇手住一起」、「恐龍奇譚」、「法官喪心病狂了」、「令加害人孝順?審法官，如何？」、「民意憤怒」、「這群法官，有無同理心？」

