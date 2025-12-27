割頸案法官問「讓凶手孝順」挨轟！高院急澄清 網看聲明又炸鍋

新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，被害人家屬痛批有法官竟說「讓凶手來孝順你們」，輿論痛批法官唱高調太沒同理心。高院昨日深夜緊急發聲明澄清，再度引爆網友怒火，痛批「台灣法律就是保護加害者用的」。

楊姓被害少年的父母當庭崩潰痛哭，怒斥司法不公。（圖/資料照）

高院昨天（26日）深夜罕見發出聲明表示，本案之前手法官（非現合議庭法官）於準備程序中，因少年被告之辯護人曾提出修復式司法聲請，故向被害人家長說明修復式司法的意義，並強調必須以雙方的理解與同意為前提，且被告亦須真誠提出可以做到的方案，於是詢問被害人家長有無接受各種形式補償的可能性，而以2名少年被告孝順被害人家長為例，經被害人家長當場拒絕後，法官即諭知本案修復式司法暫不處理，並未要求被害人家長接受此方案。

廣告 廣告

高院聲明一出，立即引爆網友怒火，大批網友在《中天新聞網》報導相關新聞的臉書下方留言表示「法官的小孩也被殺殺看好了，我看你還能說出這種不配當人的話出來」、「法官腦袋是進水多嚴重，才能吐出這種沒人性的話」、「請癈死聯盟帶回家孝順你們」、「兇手律師提什麼，法官就吃什麼，怎不去吃屎」。

網友留言。（圖取自中天新聞網臉書粉專）

更有網友怒轟「請問法官，你們讀書都讀到哪裡去」、「可見台灣法官的智商已經升天了」、「根本喪心病狂嘛！？這種折磨被害者家屬的心態到底是什麼」、「能問出這種問題，我也真的是服了」、「發現法官比兇嫌更可惡」。

延伸閱讀

低溫一波波來襲！國健署「護心3式」：提高警覺、加強保暖

陸11月工業企業利潤年減13.1% 近半年最大跌幅

禮讓高虹安藍營不推人 鄭麗文：新竹市也適用「現任優先」