割頸案法官問「願接受凶手孝順？」 民團赴司法院「擺祭壇」斥：司法已死

聲援新北市國中割頸案被害人，孩想陪你長大聯盟召集人徐妮妮與民眾到司法院陳情。廖瑞祥攝



新北割頸案近日二審宣判，涉案郭姓少年、林姓少女分別加重改判12年、11年徒刑。被害人家屬發聲明痛批，曾有1名法官說要「讓凶手來孝順我們」。「孩想陪你長大聯盟」總召徐妮妮今（12/26）日到司法院外聲援楊父、楊母，痛斥法官羞辱家屬，擺出祭壇祭拜「已死的司法」，同時呼籲盡速修正《少年事件處理法》，取消「少年犯重刑前科塗銷制度」，改善家庭輔導。

徐妮妮表示，沒人可以接受家人死亡，還被法官當庭羞辱，認為當事法官應該對楊父楊母道歉。「我有自己的兒子長大可以孝順，可是他死了啊！我為什麼要他來孝順我？」她痛批，司法院在正門樓梯標上「司法為民」4字，但司法卻對加害人輕輕放下，未顧及被害人人權。

孩想陪你長大聯盟擺出祭壇，總召徐妮妮持香朝司法院三拜，批評「司法已死」。廖瑞祥攝

徐妮妮指出，《少年事件處理法》屬於保護型案件，審判不公開，外界無從得知有多少法官在從事這種勸說，希望司法院不要只推稱「尊重法官意願」或說要加強教育訓練，認為這是道德問題。她也一併澄清，聲明書中指的法官並非二審法官，稱讚二審受命法官鄧鈞豪非常用心，審理時不僅調閱郭男、林女在少觀所的行為表現資料及身心衡鑑，也積極替人民伸張正義。

不過，徐妮妮指出，割頸案民事判決書不僅露出楊父、楊母的地址、地號，連楊生所屬的學校名稱、證人全名、老師職位及姓名也全都曝光，對受害人而言情況非常嚴重，痛批郭男早就有恐嚇證人的案例，司法院應當檢討問題何在。她也提到，郭男上訴二審後，他的律師不顧楊生姊姊是身心障礙者，尚須父母照顧，竟聲請調閱楊生姊姊的資產證明，擺明在羞辱被害人家屬。

徐妮妮表示，民間持續在倡議《少事法》修正「前科塗銷制度」，過去雖已排入立法院議程討論，但各政黨始終「有其他更重要的事」。她希望大眾持續推動《少事法》修正，重刑不能再被塗銷，強調這並非「標籤化」少年。

徐妮妮坦言，自己從事更生保護工作，清楚知道更生人須要花更多力量才能取得社會認可，但爭取認同是更生人應盡的責任，「我在帶這些更生人時，也都說這是你們的原罪。你們就是要背負這一些，去做更多事才有辦法償還。」她強調面對錯誤才是更生。

徐妮妮表示，無論是成人或少年犯，法官經常在量刑時，考量被告的成長背景、家庭教育，但「為何不在一開始就把家庭糾正好？」她主張，《少事法》家庭輔導部分也應一併修正，不要再放任無法承擔教育責任的家庭沉淪。

司法院少年及家事廳副廳長黃繼瑜出面接受陳情。徐妮妮表示，希望司法院回應《少事法》修法進度，並說明北部少年及家事法院將如何增補調保官人手，真正接住身處犯罪風險中的少年。黃繼瑜承諾，司法院非常重視各位意見，相關討論會帶回研議、討論，至於回應部分，司法院有統一發言機制。

聲援新北市國中割頸案被害人，孩想陪你長大聯盟召集人徐妮妮（右）與民眾到司法院陳情，由司法院少年及家事廳副廳長黃繼瑜（左）接受陳情。廖瑞祥攝

