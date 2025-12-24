割頸案法官提家屬「讓凶手孝順」！醫悲嘆：誰給孩子機會？

社會中心／張予柔報導



新北市一所國中2023年12月25日發生一起駭人的校園割頸案，昨（23）日二審結果出爐，將郭姓乾哥改判12年，林姓乾妹改判11年，但判決並未平息爭議，反而再度點燃輿論怒火。再傳出法官曾詢問被害者家屬「能否有機會讓他們（凶嫌）來孝順你們？」，讓醫師蘇一峰接連在社群平台發文，直言自己看完判決內容「覺得悲傷」。





蘇一峰在臉書發文狠批，法官強調應給未成年加害者改過自新的機會，讓他不禁反問：「誰給死去的孩子機會？」。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰23日晚間在臉書發布多則貼文，轉述被害學生父親的說法，點出少年司法制度下，家屬長期承受的恐懼與不安。他指出，依《少年事件處理法》規定，少年服刑滿三分之一即可申請假釋，換言之，即使判刑12年，最快4年後就有機會出獄，「出來還不到18歲」。他表示楊父擔憂的指出，凶嫌不僅曾在警局內恐嚇秘密證人，甚至對家屬放話「等我出去你就知道」，讓家屬至今仍活在未知的恐懼之中。楊父更直言，自己因不斷要求加重刑期，反而擔心未來成為報復對象，「我可能就是第一個被殺的」。





新北市某高中附設國中部發生校園割頸案，被害人父親昨（23）日發表「不自殺聲明」惹關注。（圖／民視新聞）

蘇一峰表達沉痛心情，指出法官強調應給未成年加害者改過自新的機會，甚至說出「給他孝順被害者父母的機會」，讓他不禁反問：「這樣，誰來給死去的這個孩子機會？」。他感嘆，這名少年已再也沒有機會與父母一起長大，並質疑司法是否過度傾向加害者，卻缺乏對被害者及其家屬的基本同理。

楊父情緒激動痛批制度明顯偏袒犯罪者「知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷」。（圖／民視新聞）

回顧整起事件，案發於2023年12月25日中午，林女至楊男班級找人時用力甩門，楊男出於勸導制止其破壞公物，林女隨即前往找乾哥郭男要他幫忙出氣。郭男在校園走廊抓住楊男衣領，持彈簧刀由上而下揮刺、亂捅，林女則在旁喊「給他死」，造成楊男頸部、胸部等7處刀傷，傷口深入心臟、腎臟，背部傷口最深達8公分。期間雖有學生試圖制止，郭男仍持刀揮舞，甚至在楊男倒地昏迷後，仍上前繼續攻擊，最後楊男傷重不治。



