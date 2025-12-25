割頸案法官竟問「凶手來孝順？」 楊爸爸怕了：不要殺我們就很偷笑了

新北市國中校園割頸命案二審宣判，行凶的郭姓「乾哥」遭判刑12年、教唆的林姓「乾妹」判刑11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」。被害少年的父親楊爸爸表示，不要來殺我們，就很偷笑了，更何況凶手完全沒有悔意。

楊爸爸24日在《57爆新聞》節目中表示，他一直被《少事法》打到遍體鱗傷，而且還跟他們說不能出聲，因為《少事法》的關係，他什麼都不能講，包括整個他們的犯案什麼，通通都不能講，他還有什麼管道可以說。甚至於很多他們可以知道的東西、他們想要知道的資料，全部蓋牌，說《少事法》不給他們知道，叫他要怎麼接受。

廣告 廣告

楊爸爸接著表示，之前有一個法官說她感同身受，23日那一庭，真的看到一個法官感同身受，就是沈君玲法官，她也當場哭了出來，可是之前的法官都沒有。

針對一位法官說「讓凶手來孝順我們」，楊爸爸表示，我們好像是他們的教科書，你在講教化的可能，結果又衝出這一句話說，看看他們能不能以後來孝順我們，那時候，媽媽有當場就直接講說「不要」。

楊爸爸指出，其實他們之前也有看到一個國外新聞，有一個老年人收養一個更生人，結果那個更生人就直接去把他殺掉。

楊爸爸不禁表示，凶手不要來殺我們，我們就很偷笑了，還會讓他來孝順我們嗎？更何況他完全沒有悔意，怎麼有可能來孝順我們？

【看原文連結】