割頸案湧破千萬捐款！家屬致謝、拒絕再收款 網齊喊：快搬家

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

新北土城割頸案二審日前判決出爐，改判郭姓少年12年、林姓少女11年。死者家屬楊爸爸聲淚俱下，痛訴被少年事件處理法（少事法）打得「遍體鱗傷」，引起外界關注；不少民眾大湧入新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，短短2日，募款資金暴增至1424萬元。對此，家屬也誠摯道謝，並呼籲這份愛傳遞給其他更需要幫助的人，而不少網友直呼「默默搬家好好生活」。

新北土城割頸案二審日前判決出爐，死者家屬楊爸爸聲淚俱下，痛訴被少年事件處理法（少事法）打得「遍體鱗傷」。（圖／翻攝畫面）

新北土城割頸案二審判決再本月23日出爐，郭姓乾哥與林姓乾妹分別遭判12、11年有期徒刑，可上訴。由於兩人犯案時均為未成年人，相關審理與身分資訊皆依法不公開。然而判決出爐後，被害者楊姓少年的父母在後續民事訴訟中，被害家庭的姓名、住址等完整資訊卻依法揭露給加害方，質疑現行制度未能保障被害家庭的基本安全。

廣告 廣告

不僅如此，民事方面，林姓乾妹僅還得起140萬，且是分期付款，每月只付1萬元；郭姓乾哥則表示沒有能力和解，拒絕償還。

不少民眾對此結果感到憤怒，紛紛湧入「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案投入大量善款，僅2日帳戶便暴增至1424萬元餘元；新北市議員石一佑轉發楊生父母的聲明表示，對於各界的關懷與善款誠摯感謝，並希望大家暫停捐款，將愛傳遞給其他更需要幫助的人；而網友也紛紛喊話「希望楊家人拿到捐款後，先默默搬家好好生活」、「這是一場長期抗戰，楊爸楊媽加油」、「搬家、改名、改身分證字號、換手機」。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

北捷又傳暴力事件！新蘆線老翁、年輕女爆口角…踹膝又扯髮 雙方互告傷害

新北市刑大驚爆洩密！疑接受黑道飲宴洩情資 代理副隊長3人遭帶回偵訊

三峽資源回收場突發火警！ 緊鄰幼兒園預防性急撤205童

