割頸案被害者父崩潰痛哭惹網淚！ 捐款專戶「還沒達標」倒數6天截止

新北市某國中2023年12月25日發生震驚社會的殺人案，郭姓少年因為要幫林姓「乾妹」出氣，竟然直接拿刀刺殺同校的楊姓學生。案經上訴以後，郭、林兩人加重刑期，分別改判12年、11年。死者家屬淚控殺人犯不知悔改，「我真的沒有辦法接受」，並吶喊「《少事法》是什麼惡法」。讓許多網友看了相當心疼，紛紛想伸出援手。事實上，新北市社會局在案件發生之初，即設立捐款專案，希望募集500萬元幫助楊家，目前進度僅72%尚未達標，截止期限倒數6天。

成績不錯的楊生，為了照顧身障姊姊，放棄明星國中選擇與姊姊同校，未料竟發生悲劇。楊生父親日前聽到二審判決以後，悲痛走出庭外，並怒喊「他們進去法庭都還是大搖大擺的走進來耶」，強調是法官要他們道歉，他們才向被害人家屬道歉，至今看起來仍無半點悔意。父親淚訴：「你們說這樣子我怎麼可以接受」、「我真的沒有辦法接受」，並稱「《少事法》都在保護這些人，我的資料全部給一個殺人犯知道，受害者都沒有被保護到」。

受訪影片曝光後，讓許多網友看了相當不捨，紛紛盼望能夠幫忙到楊家人。事實上，新北市社會局早自2024年1月16日就推出「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款，截止今（25）日上午為止，距截止日12月31日只剩6天，離目標500萬元還差141萬3600元，達成率72%。

若民眾想要捐款，可至新北市政府「新北市好日子愛心大平台」官網，進入「我要做愛心」捐款，可使用匯款或是信用卡方式捐款，最低捐款金額100元，必須於匯款單備註欄註記：「指定 楊生校園重大事件家庭照護專案」；若需聯絡可洽(02)2960-3456分機2670。

