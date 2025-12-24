割頸案被害者父母崩哭...網揪心！捐款專戶「還沒達標」 只剩12天就截止

新北少年割頸案二審宣判，受害人父親對判決結果表達不滿，當場落淚。廖瑞祥攝



新北割頸案二審昨宣判，乾哥郭男、乾妹林女各被判12、11年，被害楊姓學生的父母無法接受，當場崩潰落淚，揪心的一幕讓許多網友看了相當心疼，紛紛想伸出援手。事實上，新北市社會局在案件發生之初，即設立專門捐款類別，希望募集500萬元幫助楊家，將於今年底截止，目前進度僅72%，尚未達標。

憂對方報復 發不自殺聲明

此案一審判處郭男9年、林女8年，二審加重至12年、11年，但對家屬來說，即使是訴求的30年，也難以彌補，在媒體前聲淚俱下說，「《少事法》都在保護這些人，我們被害者統統都沒有被保護到」、「別人的孩子死不完！...跟我們談修復式司法，是要怎麼修復？...是修復他們吧！」

楊生父親還說，「他們（加害人）進法庭都還是大搖大擺的走進來欸，根本沒有跟我道歉過」。另也傳出，法官曾在庭上問楊生父母，「能不能讓加害者來『孝順』你們？」讓楊生家屬直呼「他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了！」，他們甚至發表不自殺聲明，直言「非常恐懼加害人假釋出獄後的報復」。

網轟司法不公及法官荒謬

一句句痛心的話，讓許多網友看了相當揪心，在threads等社群發文，「真的很心疼，受害者連活下去的權利也沒有」、「現在是殺人犯有人權，被害者家屬只能等死嗎？」、「司法給我們的不是尊重、不是保護，而是這樣一句令人錯愕、荒謬到難以置信的提問。」

還有人問到「想請問有沒有什麼方法可以真正幫助到國中生割頸案的爸爸？」事實上，新北市社會局早自去年1月6日就推出「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款，截止今天（12/24）中午為止，距截止日今年12月31日只剩12天，離目標500萬元還差141萬3600元，達成率72%。

若民眾想要捐款，可至新北市好日子愛心大平台官網進入「我要做愛心」捐款，捐款帳號為：027038002803（台灣銀行板橋分行），戶名：新北市政府社會救濟會報專戶，指定用途：楊生校園重大事件家庭照護，若可洽2270-7801轉101或1999。

「對方沒財產」判賠938萬恐拿嘸

回顧這起案件，2023年12月25日中午，楊生仗義請林姓女學生離開教室，林女卻找來「乾哥」郭姓男學生向楊生施暴，郭男更掏出彈簧刀猛刺楊生的頸、胸、背10刀，造成楊生大量失血，送醫仍因傷重不治。

成績不錯的楊生，為了照顧身障姊姊，放棄明星國中選擇與姊姊同校，未料竟發生悲劇。楊家經濟並不優渥，逢此變故，悲痛無法言喻，兒子後事還是由學校及立委吳琪銘協助50萬元處理。

楊家也向郭男、林女家屬出民事賠償訴訟，一審判賠938萬多元，不過，據《鏡週刊》報導，楊生家屬透露，對方沒有財產，無法強制執行，「我們拿到的，只是一張債權憑證」，因此已提出上訴。

