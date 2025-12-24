割頸案「乾兄妹」各判12年、11年合理嗎？網路投票超震撼

新北市楊姓國中生前年在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女各被依殺人罪判決，郭姓少年12年徒刑、林女11年徒刑，可上訴。對此，楊生父母痛哭失聲喊「台灣司法已死」。有YouTube頻道針對「少年割喉案二審乾哥判12年，乾妹判11年，比一審各加重了3年刑期，你認為司法這樣合理嗎？」進行網路投票，截至今天（24日）晚上，高達92%的網友認為「不合理，判決無法還被害家屬公道」。

根據NOWnews《社會NOW什麼》YouTube頻道今(24日)起針對「少年割喉案二審乾哥判12年，乾妹判11年，比一審各加重了3年刑期，你認為司法這樣合理嗎？」進行網路投票，截至今天晚間8時，已有1.7萬人參與投票，結果顯示，92%的網友認為「不合理，判決無法還被害家屬公道」；7%的網友認為「合理，本就依據《少事法》判決」；2%沒意見。

網友留言表示，「應該要有鞭刑」、「還問要不要代替孝順」、「殺人就直接判死刑，直接槍斃」、「怎麼不是槍斃？台灣司法總是留著這種人，台灣司法太可惡了」、「如果今天死的是自已的孩子，對於司法只判12年誰能信服，司法能讓人民相信嗎？我也不服」、「就算年紀尚小 至少判個終身監禁吧」、「每個孩子都是父母的心頭肉，一條年輕的生命就這樣沒了，10幾年再假釋根本關沒幾年就出來了，叫死者家長情何以堪」。

