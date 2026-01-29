割頸男昔結怨女師！IG放話：殺完人就上路

社會中心／李汶臻報導

台中大雅區今（29）日上午發生駭人割頸凶案，35歲張男因不滿住家附近的公園，每天都有噪音，一早竟持刀砍殺63歲李姓土風舞女老師，導致對方身中8刀。張男犯案後發現家附近有員警，因而選擇徒步逃往國道一號，在車道上被高速行駛的車輛撞斷雙腿後落網。經警方調查發現，張男案發前曾發布預告文，4千多字的內容讓他的行凶動機浮上檯面；此外，張男還在貼文中放話：「歡迎來殺人，人很多很好殺！」，更提及「殺完人就上路」，顯示他疑為預謀犯案。

割頸男昔結怨李姓土風舞女老師，社群4千字文洩殺機。（圖／民視新聞）





案發地點位於大雅區龍善二街193巷，一名李姓土風舞女老師在三和公園跳舞時，疑因音樂聲響引發爭執，遭35歲張男持刀猛砍8刀，當中頸部傷勢最嚴重、留下長達10公分的傷痕，李女當下倒地痛苦不已，目前仍在醫院插管搶救中。

曾因音量衝突結怨 8刀割頸女師

據了解，63歲李姓土風舞女老師過去曾遭人攻擊，她當時被人徒手勒住脖子，原因也是對方認為她的運動聲音過大。至於勒脖男是否與今日砍人的張男為同一人，警方仍待進一步釐清。而據《三立新聞網》報導，警方表示，張男與李女過去就曾為了土風舞音量問題爆發爭執，今日並非第一次。

4千字預告文洩殺機 台中公園割頸案內幕曝

而警方進一步調查還發現，張男案發前曾在IG上傳一篇超過4千字的長文。據《鏡新聞》報導，內容提及自己過往遭判刑一事。張男在貼文中表達對司法判決的不滿，並抒發對地方制度、民意代表、環保單位及檢舉機制的失望，同時還談及公園使用、違停與噪音等問題，張男認為社區環境已不復過往的單純。

張男放話「殺完就上路」 挑釁喊：人很多很好殺

值得一提的是，張男在貼文及私下留言中還出現多段情緒激烈的言詞，其中不僅包括「歡迎來殺人，人很多很好殺！」、「殺完人就上路」等極端挑釁語句，張男還向親友喊話：「我的家人朋友們都要平安快樂，讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過，我是解脫，所以不要有任何感傷或是被影響，若有下輩子，若我可以當好人，再跟大家當家人朋友，先上路了，掰」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：割頸男放話「人很多很好X」昔結怨女師！砍8刀躲警「徒步上國1」雙腿撞斷

