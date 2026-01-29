割頸男曾找法醫高大成！他「回憶1事」超後怕

社會中心／李汶臻報導

台中大雅區今（29）日上午發生駭人割頸凶案，35歲張男持刀砍殺63歲李姓土風舞女老師，導致對方身中8刀，其中頸部傷勢最嚴重。外界好奇雙方有何深仇大恨，張男才會在大庭廣眾下持刀狠砍李姓女師。而法醫高大成回憶，事發前兩週張嫌曾到他的診所諮詢，但他當下拒絕了對方的請求。高大成透露張男看上去憨厚老實，不像會犯下驚人社會案件，因此猜測「張與被害人一定是積怨已久」。





男「8刀割頸女師」私下超反差？犯案前2週「求法醫高大成1事」被拒了

台中29日發生駭人割頸凶案，張嫌躲避警方隨後在國道發生車禍。（圖／國道公路警察局第三公路警察大隊提供）

經警方調查發現，張男案發前曾在IG上發布4千多字預告文，內容讓他的行凶動機浮上檯面。據《鏡新聞》報導，張男社群發文指稱，自己不滿種植「火麻」被法院認定是大麻，遭判刑確定；此外，張男的貼文內文以及私下留言中，還出現多段情緒激烈的言詞，包括「歡迎來殺人，人很多很好殺！」、「殺完人就上路」等極端挑釁語句。

張嫌犯案前找上門 法醫高大成1原因拒了

值得一提的是，案發前兩週張男曾找上知名法醫高大成求助，張男曾聲稱火麻與大麻不同，希望高大成幫忙背書並替他平反冤屈。據《ETtoday新聞雲》、《三立新聞網》報導，高大成回憶張男到診所諮詢的經過，指稱對方當天澄清自己種的是給鸚鵡吃的「火麻」，而非毒品大麻。對於自己將3盆「火麻」植栽放在網路上賣、獲得5000元，但卻遭逮捕一事，張男覺得相當委屈。但高大成回應對方稱：「賣毒品的人沒有人會去用毒品，你講這句話是絕對不通的」。此外，對於張男的請求，高大成則以「植物非他專業」當下拒絕，並建議張男尋求植物學專家的協助。

張嫌私下超反差 高大成推測砍人導火線

高大成還回憶，張男諮詢當下除了情緒憤慨外，並無其他異狀，更形容對方「古意古意（憨厚老實）」，沒想到會犯下驚人的社會案件。至於為何在大庭廣眾下持刀狠砍李姓女師，高大成推測恐與兩人長久積怨有關。高大成事後覺得有些後怕，表示「當時我如果罵他一頓，下次他來找的會不會是我」。





割頸男昔結怨李姓土風舞女老師，竟當街狠砍對方8刀。（圖／警方提供）





回顧案情，事發地點位於大雅區龍善二街193巷，一名李姓土風舞女老師在三和公園跳舞時，疑因音樂聲響引發爭執，遭35歲張男持刀猛砍8刀，當中頸部傷勢最嚴重、留下長達10公分的傷痕，李女當下倒地痛苦不已，目前仍在醫院插管搶救中。

據了解，63歲李姓土風舞女老師過去曾遭人攻擊，她當時被人徒手勒住脖子，原因也是對方認為她的運動聲音過大。至於勒脖男是否與今日砍人的張男為同一人，警方仍待進一步釐清。但據《三立新聞網》報導，警方表示，張男與李女過去就曾為了土風舞音量問題爆發爭執，今日並非第一次。

