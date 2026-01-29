割頸男砍人後徒步闖國道遭撞斷腿 身上又搜出2把刀

記者陳佳鈴／台中報導

張男在試圖橫越車道時遭後方陳姓男子駕駛的轎車猛烈撞擊，造成腳部骨折及重傷躺在地上，警方隨後在他身上搜出他攜帶2把尖刀。（圖／翻攝高速公路資訊網）

台中市大雅35 歲張姓男子疑因不滿土風舞音樂聲響，竟身懷2把刀在公園預謀伏擊六旬女老師，瘋狂砍殺 8 刀導致對方頸部重創。張男案發後徒步逃上國道，遭後方轎車撞擊受傷落網，警方在其身上搜出2把犯案兇刀，目前依「殺人未遂罪」移送法辦。

警方調查發現，張嫌早有預謀，上午 8 時許，他在籃球場旁攔下正要跳舞的女老師，雙方爭執不到 5 分鐘，張嫌便掏出利刃瘋狂攻擊。受害女老師全身遭砍 8 刀，頸部傷口極深，現場血流如注。她忍痛負傷爬行至附近工廠求救，並用沾滿鮮血的手機打給兒子，虛弱地交代最後遺言：「快來，我要死了」，隨即陷入昏迷。所幸送醫後緊急插管手術，目前仍在與死神搏鬥。

張男行兇後因自知被警方鎖定，驚慌之下徒步竄逃至國道一號大雅交流道北向 174.9 公里處，在試圖橫越車道時遭後方陳姓男子駕駛的轎車猛烈撞擊，造成腳部骨折及重傷。

國道警察獲報到場處理車禍，隨即會同台中警方查獲其身分，並在張男隨身物品中還找到2把刀。張嫌目前在醫院戒護治療中，待意識清醒後將針對犯案動機進行筆錄。

據當地民眾只出，張男是當地的頭痛人物，性格暴戾，時常撥打電話隨意檢舉地方活動。據悉，張男多次抗議土風舞音樂太大聲，甚至曾到場干擾、強行切斷音樂，未料這次竟找上手無寸鐵的女老師行兇，讓當地民眾人心惶惶。

