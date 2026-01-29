割頸、逃亡、國道遭撞！大雅男砍殺土風舞女師奔高速公路「求死」

台中大雅一名男子疑因土風舞噪音砍殺67歲女舞師，犯案後跑上高速公路被撞。讀者提供

台中市大雅區67歲李姓土風舞老師今（29日）遭鄰居持利刃割頸，送醫命危中。行凶男子在犯案後，竟狂奔850公尺直衝國道一號大雅交流道北上出口路段意圖尋短，最終遭車輛撞擊，雙腿骨折、意識模糊地倒臥路面，已送醫救治。這起命案疑因晨運噪音引爆，警方將擴大偵辦。

今日上午8時許，台中大雅龍善二街的籃球場傳出淒厲慘叫。兇嫌在眾目睽睽下，持刀對著正在準備教舞的李姓婦人猛砍，現場血如泉湧。男子犯案後，隨即展開一場絕望的「死亡奔逃」。他穿過小巷、跨越護欄，衝往距離命案現場僅約850公尺的國道一號大雅路段北上出口。

廣告 廣告

國道警方接獲報案，指稱有男子倒臥路面，趕抵現場時發現該男疑似遭車輛強力撞擊，雙腿嚴重骨折，在柏油路上痛苦呻吟。經比對身分，確認他就是剛在籃球場行凶的割頸惡徒。台中警方接手，由救護員將他送醫，全案擴大偵辦中。

67歲女舞師因晨運音樂噪音問題被砍。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

嫌音樂太吵！男狠砍土風舞女老師8刀割喉命危

「張美阿嬤」么兒黑歷史1／17年前曾扮假警勒索地下錢莊

校園版宮鬥！教官退休日「自殺式攻擊」 公務群組影射主任教官不倫戀 代價出爐

陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？