剴剴之死！第一個實地晤談的兒盟督導超心痛 淚曝惡保母的3個「假訊號」

男童「剴剴」慘遭兒盟合作保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，導致主責出養的兒盟社工陳尚潔也被起訴。台北地院為釐清社工責任，今天傳喚當初到劉彩萱家實地訪查的兒盟督導葉詩宇作證，她哽咽說，劉彩萱姊妹有三點讓人印象深刻，她們觀摩過朋友擔任出養保母的狀況，且任職過幼兒園、托兒所極注意孩子的身心調適，最特別的是，曾有孩子被菸疤燙傷，她們還去通報。「我說明樣態時，她們甚至眼泛淚光」。

1歲10個月的男童「剴剴」離開疼愛他的周保母處，被兒盟轉介到惡保母劉彩萱處等待出養，詎料主責出養的兒盟社工陳尚潔片面相信劉保母的謊言，渾然不覺剴剴受虐，害剴剴枉死。陳尚潔在案發後涉嫌和兒盟人員串謀討論如何應付檢警調查並偽造訪視報告，被檢方依過失致死、偽造文書罪嫌起訴。

劉彩萱、劉若琳姊妹成為兒盟合作保母前，兒盟其實曾指派督導葉詩宇到劉家實地訪視。北院今天傳喚葉詩宇作證。

葉詩宇說，劉彩萱姊妹有保母執業登記，都是合格的保母，當初她拜訪劉彩萱姊妹，並實地到托育地點三樓進行評估，還詳細確認了劉保母們的家庭關係、支持度及照顧能力、育兒知識等，也拍攝了劉家的環境，更和劉家姊妹討論出養兒童的特殊性。

她告訴劉家姊妹，出養兒童是「身體和心理的搬家」，可能會出現心理和依附問題，兒盟必須讓準保母們知道「出養不是遺棄」，因此會希望保母們可以帶著孩子到機構來見見出養人…她還告訴姊妹倆，要理解孩子的身心議題，而且孩子在轉換環境的過程可能也會出現情緒失調、甚至有尖叫的情況，逐一向劉家姊妹詢問她們怎麼看待這些情況。

她說，劉家姊妹給她三個印象很深刻的地方，「現在想起來很諷刺…」

劉彩萱姊妹向她分享說，姊妹倆有個朋友也是擔任出養童的保母，她們有去觀摩出養保母和出養童的互動樣態；劉家姊妹還回應她說，兩人過去擔任幼兒園、托兒所老師時，有看到孩子初期問題，讓她認為，兩人對孩子的身心調適有敏感度。還有一處最讓她感到特別，就是兩姊妹說過，「曾看到孩子被菸疤燙傷去通報….」

葉詩宇講到這不禁哽咽，「現在看起來很諷刺，我到現在都很自責…她們當時展現了很多願意、配合理解，我說明案子的樣貌時，她們甚至帶著淚光…我就把這些訊息帶回去討論了。」

檢察官當庭提示她和陳尚潔的直屬主管、督導江怡韻的對話紀錄，指江怡韻稱她看到剴剴在周保母、劉保母家的照片簡直「判若兩人」，葉詩宇則回她說「看了照片，孩子確實有變瘦」。檢察官問她，當時為什麼會這樣講？

葉詩宇證稱，她覺得剴剴在樣貌上確實有變瘦，「但我是事後才看到照片，我的心很痛，也會覺得這是『受虐』嗎？但孩子變瘦可能有很多原因，我的腦袋和心裡的非理性分成兩部分…事實上，孩子在1歲到4歲間抽高，可能變瘦，而且轉換環境，就像盆栽換了土，可能也會枯萎….我的腦袋裡有很多『假設』要被排除。」

檢察官又問葉詩宇，她為什麼會傳訊息問陳尚潔說「你有問彩萱，為什麼孩子的會陰部和腋下有傷口嗎？」、「你也知道陳尚潔是依不同對話去回補她的工作筆記嗎？你究竟看到了什麼東西，會讓你想問孩子的會陰部和腋下有傷口？」

葉詩宇表示，她沒有實際督導陳尚潔，當時她是看到幾張照片感到痛心，加上那時爆發種種訊息，她才會針對這兩處詢問陳尚潔。

檢察官嚴肅問她，「以你作為收出養組督導的角色，你認為陳尚潔在訪視過程中有沒有『疏失』？」她嘆氣說，「我對陳社工有很多正向的觀點，陳社工在工作上有很多細膩的特質，但這件事情，有太多細節我不清楚，我很難回應你是『疏失』還是『過失』。」

