【剴剴二審】人民的法槌舉起來！二審今宣判惡保母拒出庭 剴剴戰士再集結

虐死剴剴的惡保母主嫌、姊姊劉彩萱。資料照。廖瑞祥攝



惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲10個月大的男童「剴剴」，引發社會撻伐，一審國民法官重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，寫下台灣虐童案最高刑度。二審台灣高等法院今天上午將宣判，始終關注此案的剴剴戰士將再度集結高院聆判，誓言用人民的法槌，替剴剴拼回公道。據了解，由於惡保母姊妹已明確表明不聽判，高院今天將不會提訊兩人出庭。

檢方查出，1歲半男童「剴剴」透過兒福聯盟轉介，於2023年9月1日從疼愛他的周保母手上，改由與兒盟合作的保母劉彩萱接手，但劉彩萱和胞妹劉若琳卻用慘無人道的手法凌虐剴剴，在寒冷的冬季，兩人逼他「裸體」穿尿布、如「軍人般稍息」罰站，還下重手將他「對折塞水桶」，甚至弄斷4顆牙。

剴剴長期被綁縛，加上只能吃剩菜剩飯打成的泥，時而加入燒焦物，兩姊妹聯手凌虐他115天，導致剴剴身心受創，加上營養不良，最終在12/24的平安夜凌晨送醫不治。

惡保母共犯、妹妹劉若琳。資料照。廖瑞祥攝

檢察官啟動司法究責，並從劉彩萱、劉若琳姊妹互傳的海量簡訊、凌虐照片裡抽絲剝繭，確認兩姊妹的殘忍犯行，將兩人聲押獲准並起訴，由台北地院國民法庭接手審理。

一審國民法庭開庭時，曾找來多名專家鑑定，長期致力兒少保護的台大兒醫權威醫師呂立出庭作證，談及剴剴身上的大小傷痕時忍不住眼淚潰堤，直言這是「教科書等級的凌虐」，其他醫師也證實剴剴疑因受虐罹患重度身心症。劉彩萱起初嘴硬不認罪，但她聽完多位鑑定醫師的解釋後，自知難逃法網，當庭崩潰認罪，但供詞仍避重就輕；劉若琳則自始裝傻，將責任全推給劉彩萱，強調信任姊姊的決定。

由於惡保母犯後態度極差，剴剴外婆拒絕原諒，一審重判劉彩萱無期徒刑，劉若琳18年。檢辯均上訴二審，檢方主張劉若琳應判更重，劉彩萱求輕判，劉若琳則要求改判無罪。

剴剴在前保母家時健康、活潑，卻慘遭惡保母虐死。翻攝臉書北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位。

剴剴在周保母家時健康、活潑。翻攝臉書北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位。

二審開庭時，劉彩萱維持認罪主張，但委任律師團卻火力全開，屢屢拿媒體當箭靶，主張劉彩萱遭抹黑、汙名化，甚至指控國民法官被誤導「未審先判」，更質疑一審審判長的訴訟指揮不當，希望全案能撤銷發回地院更審。而劉若琳則裝委屈力拚無罪，打算讓劉彩萱一肩扛責。

合議庭審判長廖建瑜曾犀利提問兩姊妹「知道怎麼管教未滿兩歲的小孩嗎？」離譜的是，兩人明明是合格保母，竟當庭睜眼說瞎話回答「沒學過」。廖建瑜又問劉彩萱，「為什麼要傳那麼多張綁縛A童（剴剴）的照片給劉若琳看？」劉彩萱回答，「沒有特別想法，純粹『分享』照片而已。」她的冷血，讓旁聽民眾訝異的發出一聲「蛤！」。而劉彩萱直到庭訊最後，又流淚道歉，強調願意和解，但阿嬤透過律師拒絕原諒。

而惡保母的恐怖虐童行徑及荒謬答辯，也讓剴剴戰士深感痛心和不齒，近日也持續在網路上號召集結高院聽判，誓言陪剴剴走二審宣判的最後一哩路，確保司法能還剴剴一個公道。

剴剴案社工陳尚潔（白帽者）另面臨司法究責。資料照。廖瑞祥攝

兒少守護行動團體聲援剴剴案，於1/11發起「護兒少，反廢死大遊行」。資料照。李政龍攝

