【剴剴二審】內幕／「棄車保帥」？劉彩萱只找法扶免費辯護 劉若琳聘大律師脫罪

惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死剴剴，一審判無期徒刑、18年，二審今天駁回上訴。據了解，兩人的訴訟主張早經縝密規劃，從證據上來看，難以洗清罪責的主嫌劉彩萱是由法律扶助基金會指定3名律師辯護，反觀機會脫身的共犯妹妹劉若琳則私聘3名大律師助陣。而從劉彩萱隻字未提胞妹，劉若琳則一路裝可憐全卸責給姊姊的舉動，更顯示這場法律焦土戰的主軸早就定調「棄車保帥」，全力保護劉若琳。

調查指出，1歲10個月的男童「剴剴」透過兒福聯盟轉介，於2023年9月1日改由兒盟合作保母劉彩萱接手，但劉彩萱、劉若琳姊妹卻用慘無人道的手法凌虐剴剴，逼他「裸體」穿尿布、如「軍人般稍息」罰站，還下重手將他「對折塞水桶」，甚至弄斷4顆牙。剴剴經常整天被綁縛，只能吃剩菜剩飯打成的泥，時而加入燒焦物，兩姊妹整整凌虐115天，年幼的剴剴無辜丟命。

不過，在後續法律攻防上，這場訴訟的基調非常明確。

劉彩萱一力扛責，劉若琳裝傻

劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死「剴剴」，兩人一開始死不認帳，直到最後鐵證如山，劉彩萱才崩潰認罪，不過劉若琳卻從頭到尾裝傻，在法庭上甚至企圖塑造「我是好人」的人設。

一審開庭時，劉若琳屢屢強調有關心剴剴，一邊強調剴剴是有異狀的小孩，一邊卻將罪責全推給劉彩萱。她抗辯說，「我當初應該多去問姐姐，多去關心姐姐狀況，多去察覺孩子的狀況，我當下沒做到這些，我這幾天一直在想，為什麼孩子身上這麼多傷？我真的嚇到了，她怎麼會這樣子去弄小孩？我疏忽掉去關心這塊了。」

且檢方在一審時曾戳破劉若琳案發後刻意「刪簡訊」疑似滅證，劉若琳還當場演出悔恨戲碼，強調「手機裡的聊天紀錄，有使用到『比較不適當』的字，我有點緊張害怕，沒想那麼多，就直接刪掉了，我後來學到，碰到這種事，絕對不能刪手機。」而她的律師團則狂切割她和劉彩萱的關係，律師團說，劉若琳並非共同照顧者，充其量只是在劉彩萱偶爾外出時幫忙照看小孩，「她只是不夠勇敢，但不能扣上刑責」。

不過，檢方掌握兩姊妹大量深夜簡訊，證明劉若琳老早就加入體罰剴剴的行列，她教劉彩萱「要揍啊」，還主動告訴劉彩萱「他今天很假先」、「欠揍」、「白天不要讓他躺」、「他有政府認證（意指剴剴是沒人管的出養小孩）」。兩姊妹的簡訊對話內容冷血至極，和劉若琳在法庭上的溫暖、委屈表現，簡直判若兩人。

外界頻頻質疑劉若琳「超會演」，而劉若琳全程裝傻的表現，很可能就是「棄車保帥」的法律攻防策略之一，此外，從另一個微小之處，也可窺見這項策略的鑿痕。

妹自費找律師，姐只能找法扶

知情人士分析，劉若琳在家裡向來是備受疼愛的小女兒，值得注意的是，從證據看起來較難脫身的劉彩萱，在一、二審持續委任財團法人法扶基金會指派的律師陳雨凡、謝孟羽及黃任顯辯護，但據了解，劉若琳卻沒有使用法扶的免費資源，而是自行委任陳奕廷、林俊宏和曾維翎3名律師為她辯護，兩姊妹在訴訟上的待遇，顯然截然不同。

據了解，劉若琳的辯護律師團也經過精挑細選，委任律師陳奕廷是精研《刑法》的補教名師（綽號「易律師」），許多司法實務工作者都曾上過他的課，陳奕廷更是東吳、世新大學的聘任講師，也擔任全國律師聯合會的刑事法、刑事訴訟法委員會委員。另一名委任律師林俊宏也是強棒，他在律師公會裡教授《國民法官法》及交互詰問制度的講師級人物，林俊宏深度參與國民法官制度，對相關法規非常嫻熟，第三名委任曾維翎和林俊宏屬於同一個事務所。

知情人士說，劉若琳若自費聘請律師，以陳奕廷、林俊宏的身價，加上國民參審的嚴格程序，顯然所費不貲。

知情人士說，仔細觀察兩姊妹的訴訟主張及律師團組成，就能察覺兩人的處境和待遇天差地遠，因此，律師團很可能一開始就定調「棄車保帥」，選擇讓劉彩萱一肩扛責，劉若琳則是開放自由搏擊，全力拚無罪或輕判。可惜，即使法律訴訟算盤打得精，但一審國民法官並不埋單，也無法說服二審合議庭改判。

