【剴剴二審】惡保母冷血對話曝！劉彩萱：哭沒用，沒人可以救你 劉若琳：裝死
1歲10個月男童「剴剴」遭惡保母虐死，二審今天維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，二審判決曝光兩人殘忍對話。劉彩萱多次傳送剴剴受虐照給劉若琳欣賞，揶揄剴剴「顧人怨」，還自爆嗆他「沒人可以救你，哭沒用」，劉若琳也嘲諷回應「裝死」。兩人照顧剴剴全為了錢，劉若琳冷血地說，「為了孫中山 你玩不過他」，劉彩萱則回「為錢死為錢狂為錢扣扣ㄗㄨㄥˊ（編按：台語，跑來跑去）」，種種行徑，認證兩人「以虐取樂」。
1歲半的剴剴2023年間透過兒福聯盟轉介，2023年9月1日起改由保母劉彩萱、劉若琳照顧，劉彩萱卻動輒打罵、綑綁四肢、遮蔽雙眼，又命剴剴冬天只穿尿布「像軍人般」罰站，還恐嚇躺在地上、雙腳抬高頂在門上，甚至用冷水幫剴剴洗澡。劉彩萱拿剩菜剩飯打成泥餵他，偶爾還會佐以燒焦物；劉若琳則在劉彩萱不在或洗澡時，負責看管、監督剴剴，卻施以虐待。
剴剴僅在劉家待了115天，同年12/24晚間10點，就出現嘔吐、活動力下降的情況，劉彩萱看情況不對送醫急救已來不及，剴剴在翌日凌晨12點27分因低血容性休克離世。一審痛批惡保母「以虐取樂」，二審判決書則進一步揭露兩人之間的冷血對話，足以佐證惡保母姊妹確實以虐待剴剴為樂，坐實「以虐取樂」的殘忍形容詞。
惡保母對話全文（萱：劉彩萱，琳：劉若琳）
9/7 凌晨1點29分（LINE對話）
萱：傳送剴剴脖子遭劃傷之照片
萱：夭壽喔這麼嚴重
琳：對呀這麼辦
萱：我鼠定了 星期五人家（編按：兒盟社工）就要來
琳：這沒這麼快好 讓他睡覺
萱：他回來就躺平了 本來還要跟我老公玩
琳：我說星期五都不要讓他睡等下午時間快到了才讓他進去睡 小孩在睡覺社工都不會把他叫醒
萱：喔 只能試試看了 我是看到衣服上的血，才發現哇嗚~這麼大一道 嚇死寶寶了
9/17凌晨1點6分（LINE對話）
萱：傳送剴剴遭綑綁並橫躺之照片
琳：也是躺著
萱：被綁著躺不舒服
9/17凌晨2點56分（LINE對話）
萱：傳送剴剴手腳遭綑綁、頭上綁毛巾並遮蔽眼睛的坐姿照片
萱：一直撞頭 想睡我房間 我就讓他坐我房間地上
9/17凌晨3點10分（LINE對話）
萱：傳送剴剴手腳遭綑綁、臉部被遮掩、身體凹成雙腳高舉過頭之躺姿照片
琳：好爽有冷氣吹
9/18凌晨2點32分（LINE對話）
萱：回來進小房間手乖乖讓我綁，綁好躺下就睡了
萱：我沒幫他
琳：喔
9/27凌晨1點47分（LINE對話）
萱：傳送剴剴手腳遭綑綁於椅凳，臉部被口罩遮掩的坐姿照片
9/27凌晨2點28分（LINE對話）
萱：剛剛我洗澡，他故意時不時的大叫幾聲，試探有沒有人進去救他，結果叫了幾次都沒有人出現救他，現在目前沒有再叫再發出聲音
9/27凌晨2點49分（LINE對話）
萱：身體快掙脫了
萱：身體已經躺下去了，繼績（應為續）陸續的大叫大哭
琳：現在勒
9/27早上8點16分（LINE對話）
萱：傳送木凳椅腳支架斷裂照片
10/6凌晨1點54分到2點15分（LINE對話）
萱：傳送剴剴遭包裹如木乃伊之照片
萱：很爽吧
萱：等一下我洗好澡再去看變啥樣
琳：這是誰的毛巾
萱：我綁冰箱的布，不是毛巾
琳：看起來還不錯
萱：是我以前做衣服買的布，沒用到
琳：睡得很爽
萱：剛剛還給我哭
琳：為何
萱：我警告他，沒人可以救你，哭沒用 因為他看到我兒子
琳：為何哭
萱：他看到我兒子咩
琳：爽睡
11/2對話（MESSAGE對話）
琳：他沒機會了
11/2凌晨3點42分至47分（MESSAGE對話）
琳：剛去看完他
萱：怎了
琳：他大哭
萱：又 大哭
琳：對
萱：欠揍嗎
琳：他自己又反了
萱：白癡
琳：我幫他3次了
萱：不要理他啦 等一下又流鼻血
琳：1掉出2腳向上3反巧
萱：蝦米 誇張了
琳：桶仔反過去 他很有力
萱：掉出是桶仔翻過去
琳：裝死
11/2（MESSAGE對話）
萱：妳去睡覺啦！不要理他了
11/5凌晨2點25分（LINE對話）
萱：磨牙聲
11/12凌晨3點12分到24分（LINE對話）
萱：走樓梯故意要走不走的邊走邊哭，越哭越大聲 後來忍不住打了一下他的手臂才比較小聲一點
琳：可以教的還是要教
萱：教啊！所以被我打一下重重的 到剛剛手還紅著 五手印
琳：對啊
萱：氣死 然後本來洗好手、腳準備包起來讓他睡 他又給我大哭 我有修理他，然後讓他站在廁所外面等我 他真的很聰明，都拉長耳朵在聽我們說什麼
琳：這樣去那裡他回來又沒事一定會走樣 對我有發現
萱：剛剛拿著廖ㄅㄟˊ啊（編按：台語，搔背的器具）叫他可愛一個給我看他才勉強裝笑給我 不會沒事啦!我的容忍程度很差
琳：其實他很懂
萱：他懂大人要什麼
琳：回來我叫他脫鞋他居然踢我
萱：但就是很會ㄍㄟ笑（編按：台語，裝傻） 你沒揍他 要揍啊 這個不對要教 不然他會變本加厲 他就不敢踢我
琳：我放了東西要去揍 結果你來了他才脫
萱：暈倒 他看到我很像小媳婦一樣，尤其是有外人在的時候更明顯 其實真的不是那麼怕我啦 這都是裝可憐給人看的 所以會顧人怨，不會討喜
11/12凌晨3點27分（LINE對話）
琳：為了孫中山 你玩不過他 他有政府認證
萱：為錢死為錢狂為錢扣扣ㄗㄨㄥˊ（編按：台語，跑來跑去）
12/3（MESSAGE對話）
琳：他今天很假先（編按：台語，裝模作樣）
萱：哪天不ㄍㄟ
琳：欠揍
萱：哪天不欠揍
琳：讓他太舒服躺一天
萱：剛剛才被我揍完
琳：為何
萱：愛哭啊
12/3中午12點19分到32分（MESSAGE對話）
琳：白天不要讓他躺 坐一下就好
萱：我ㄤ（丈夫）一直說他水腫 剛剛又說了一次 他坐著還會自己按摩腳勒
琳：先（應是現）在坐嗎?為何？
萱：上來站到剛剛我才讓他坐下的 我ㄤ一直說我讓他站一整天太久了…
萱：等一下我去洗澡他就要繼續站著了 先讓他爽一下 等一下我洗澡開始他又得站到我睡著了…
琳：還在坐
萱：沒 我要去洗澡了
12/3中午12點35分到37分（MESSAGE對話）
萱：他今天還趁我出去上廁所整個人趴在大壯睡的被子上睡勒 氣死我 還被我狠狠的揍了一頓 他現在很誇張的自由啦
琳：對啊
萱：只要不小心他就自己當老大了 什麼都自己決定怎麼做就怎麼爽
琳：他真的不能給他太自由
萱：然後看到外人一副小媳婦的模樣 欠揍
琳：在大一點會管不動
萱：看了就很想一巴掌轟給他死 不用再大一點 現在就已經很難管得動了
12/3（MESSAGE對話）
萱：我每天為了不讓他睡結果自己也不能睡
12/9中午12點08分到19分（LINE對話）
琳：死小孩在幹嘛
萱：躺平睡覺啊
琳：這麼早
萱：等我ㄤ（丈夫）出門再叫他起來立正站好 先讓他爽一下 不然我ㄤ又要唧唧叫了 他剛進去的呀 我才剛洗完澡吹好頭髮幫他換尿布讓他去小房間先爽一下 不然我怕我又失手打暈他了
琳：為何
萱：看他不順眼呀
