【剴剴二審】惡保母律師團轟一審審判長「不公平」 二審打臉：自己主張才矛盾

男童剴剴遭惡保母姊妹虐死，一審國民法庭重判主嫌劉彩萱無期刑、共犯劉若琳18年。律師團上訴猛轟程序違法，主張一審審判長制止律師以「幫助犯」角度替劉若琳辯護，開庭時放任鑑定人情緒性指控，更在庭後昭告「公平審判營造重判壓力及敵意氛圍，主張程序違法拚重來。但二審認定，審判長的訴訟指揮沒有不當之處，反而是律師主張「幫助犯」屬有罪答辯，和「拚無罪」的立場前後矛盾，狠狠打臉律師團。

惡保母律師團上訴時，除了認為一審認定事實有誤以外，還分別做出幾點法律主張，指責訴訟程序違背法令，而且影響判決，應該撤銷發回一審。

劉彩萱律師團：法院不公正

劉彩萱的律師團把砲口對準一審審判長，宣稱本案從偵查開始，就因檢察官刻意放消息給媒體，導致到處充斥不實訊息，一審明知偏頗報導充斥審理程序，但審判長沒有適當保護國民法官的公正性，還在審理時縱容鑑定人做情緒性發言，塑造重判壓力，而且不當限制律師維護當事人權益、大量限制證據調查並放任旁聽民眾干擾辯論，足以影響劉彩萱的公平審判權。

律師團也說，一審在傳喚劉彩萱聲請的證人（兒子王凱弘）時，沒有採取隱蔽保護措施，審判長還在庭後向大眾喊話會「公平審判」，營造對被告有敵意的媒體氛圍；除了國民法官受到心證汙染，連受命法官也拿錯誤報導詢問鑑定人，足見法院已經失去公正性。此外，鑑定醫師呂立帶著主觀情緒陳述，還淚灑法庭，審判長卻沒有及時提醒國民法官。

律師團也宣稱一審禮遇媒體保留座位，也有檢察官保留席，反而要求辯護人的助理必須跟著民眾抽籤，種種狀況已經侵害劉彩萱的權益。

劉若琳律師團：審判長阻撓辯論

劉若琳的律師團則認為，一審審判長反覆以「內容與審前說明不符」為由阻撓辯護人進行辯論，當辯護人提出構成「幫助犯」時該怎麼量刑時，遭審判長打斷並禁止提出。律師團也聲稱，一審在傳喚劉彩萱兒子王凱弘作證時，檢察官稱王曾因「偽證罪」接受地檢署調查，違反無罪推定原則，恐讓國民法官產生偏見，但審判長並未及時制止。

律師團也認為，大量的偵查資訊和證據，在審前就被媒體曝光，導致劉若琳遭到社會輿論過度負面標籤化、妖魔化，讓國民參審程序難以公正，一審卻堅持進入國民參審。律師團也主張，負責鑑定的醫師丘彥南、呂立明顯偏頗檢方，丘彥南用來解說的簡報檔也張貼大量未經裁准的證據，檢察官辯論時更引用「台大兒童鑑定團隊的一封信」，內容逾越鑑定事項及兒童醫學專業之範圍。

二審認證：一審審判長執法公允

但二審合議庭卻在判決裡逐一打臉律師團，強調媒體是第四權，監督是民主社會常態，且並非所有報導均帶有偏見，也不能僅憑律師提出的報導就認定國民法官心證受汙染。此外，劉彩萱之子王凱弘擔任本案證人，他並非法定保護對象，律師也沒有特別闡明他有需要保護的必要，因此，一審沒有隱匿其身分並無違誤。

合議庭也說，鑑定人當時發言超過鑑定範圍，審判長也當場諭知「請證人就檢察官的問題回答就好了」，顯然有適時制止不當陳述；而審判長會昭告「會公平審判」，是在強調國民法庭會公正行使職權，哪有不當之處？

至於「限制律師助理座位」部份，合議庭認為，檢方已否認法院准許攜帶助理及使用電腦，而阿嬤律師也曾表示「助理座位被排除，不能使用電腦」，可見法院採取的標準相同，無法推定影響律師的辯護權。

更值得注意的是，合議庭指出，劉若琳的辯護人在一審罪責辯論時曾主張，「法律評價上面劉若琳他做什麼行為，他增加了這個危險嗎？他升高的這個風險嗎？並沒有，他所做的一切，這六個動作，每個動作都是在讓這個狀況變得緩解，他都是在降低了...」、「我們如果要套用到我們的結構裡面來的話呢？一定是兩個人有一起想，而且有一起去做某個動作、某件不好的事情的話，這樣才有可能會成立共同正犯」、「保證人地位這個要件的存在目的是為了避免不作為犯被過度的擴張，所以因此我們要來審視一下到底，到底會有什麼樣的一個保證人地位的一個要件，那當然保證劉若琳有很多時候可以...」

合議庭認為，一審審判長曾提醒律師，這些說明不在審前說明的範圍（或有不同），且仔細觀察辯護人的主張，有些可能不符合實務見解的法律解釋。一審審判長為了避免國民法官混淆，在發現律師的法律解釋不符合審前說明內容時，適度提醒國民法官注意，這是善盡訴訟照料義務，並非訴訟指揮不當，且一審審判長當時也沒有制止律師繼續陳述，並未侵害劉若琳的實質辯護權。

二審：「幫助犯」和「無罪」主張矛盾

至於律師團主張講到「幫助犯」遭審判長制止，合議庭則發現，律師團是在科刑辯論時突然提出「幫助犯」主張，一審審判長當時回應「幫助犯」不在爭點之中，因而制止律師的論述。

合議庭指出，其實劉若琳的律師團在開審陳述時就曾說過一個故事，「有一天晚上，你聽見鄰居家傳來一陣孩子的哭聲跟喧鬧聲，你覺得似乎不太尋常...第二天早上當鄰居笑臉迎人跟你打招呼時，這個時候你的疑慮好像就煙消雲散了，你並沒有多去追問，你也沒有再去報警...你選擇去維持信任跟和諧...你不願意輕易的去懷疑你所熟悉的人…劉若琳的狀況也就是這麼一個選擇...。」

合議庭認為，劉若琳的律師團在本案的論點，應是主張劉若琳「完全信任」姊姊，她沒有凌虐傷害剴剴的犯意和行為，應該無罪。但該主張卻與後來提出的「幫助犯」的立場迥異；合議庭解釋，所謂的「幫助犯」，是指劉若琳主觀上有幫助犯意、客觀上有幫助行為，屬於有罪答辯，提「幫助犯」主張有機會減輕刑度，但和「無罪」論點顯然立場矛盾。

而且，一審當時也未將「幫助犯」主張列為爭點，律師團選在科刑辯論時突然提出來，確實可能會讓國民法官產生混淆，一審審判長也是為了避免國民法官誤解，才會制止論述，訴訟指揮合法且妥當。

二審合議庭據此認定，一審並沒有訴訟指揮不當的違法問題，因而駁回律師主張，維持一審認定。

