【剴剴二審】惡保母維持重判！藝人郁方、聲援民眾全爆哭 民團：很害怕輕判

高等法院今日維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，藝人郁方聽到結果都忍不住爆哭。白廷奕攝



惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲10個月大的男童剴剴，高等法院今（1/27）日維持原判，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。消息一出，法院外的聲援民眾齊聲歡呼。藝人郁方忍不住爆哭，表示這是對全世界「剴爸剴媽們」最好的禮物。兒少守護行動團體總召張瓦力也哽咽說道，這幾個月以來他們都很糾結、害怕劉姓姊妹被輕判。

調查指出，剴剴因家庭脆弱，2023年透過兒福聯盟轉介，由保母劉彩萱接手照顧，但劉彩萱和其胞妹劉若琳卻用慘無人道的手法凌虐剴剴，不但逼他「裸體」穿尿布、如「軍人般稍息」罰站，還下重手將他「對折塞水桶」，甚至弄斷4顆牙。剴剴經常整天被綁縛，只能吃剩菜剩飯打成的泥，時而加入燒焦物，兩姊妹聯手凌虐115天，導致剴剴在當年的平安夜無辜喪命。

藝人郁方今天抵達高院時，聽到判決結果已經出爐，眼眶瞬間泛紅。她坦言，無期徒刑和18年對他們來說真的太輕，但在台灣判死刑真的很困難，稱維持原判已經是對「剴爸剴媽」們最好的禮物。郁方也拍手說道，她要感謝全世界的「剴爸剴媽」替剴剴出錢出力。

藝人郁方今日在宣判完才趕到現場，聽到判決結果瞬間眼眶泛紅。白廷奕攝

郁方更對廢死團體開嗆，「你們歲月靜好，是因為有受害者家屬為你們負重前行。這個地球上最不該存在的廢死團體，你們真的應該被廢死掉。」她還說，希望劉彩萱、劉若琳可以在監獄裡反省她們的行為，「台灣如果從少子化走向無子化，你們就會是最大的兇手。」

郁方也哽咽地說，剴剴是「弱勢中的最弱勢」，如果沒有人幫他說話，「那這世界還有真理嗎？」她表示，如果剴剴在天之靈能感受到大家的愛，希望他能在現場跟大家一起聆判，也感性地說「剴剴」的名字永遠都會刻在他們心裡。

法院外的聲援民眾聽到結果高舉雙手歡呼、喜極而泣。廖瑞祥攝

張瓦力受訪時則表示，很謝謝法官、檢察官，也謝謝所有為剴剴發聲的人，表示判決結果一出來，他們覺得很開心，都在旁邊哭。她哽咽地說，這幾個月以來他們都很糾結、很害怕被輕判，能撐到今天真的很不容易。

張瓦力也說，劉若琳是共同正犯，判18年太輕，應該跟劉彩萱一樣判無期徒刑。她也說，他們都不滿意沒有判死刑，但目前的法制最多只能判到這樣，維持原判已經很好，所以他們依然很感謝法官。

兒少守護行動團體總召張瓦力受訪時坦言，他們這幾個月一直很擔憂劉姓姊妹會被輕判。白廷奕攝

