【剴剴二審】惡保母重判理由曝！100多頁判決書破國民法官紀錄 合議庭慟：拿孩子發洩情緒

聲援剴剴民眾高舉標語，要求重判惡保母還剴剴公道。廖瑞祥攝



1歲10月的男童「剴剴」遭惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，一審重判主嫌劉彩萱無期徒刑、共犯劉若琳18年，二審今天駁回上訴。據悉，高院判決書高達100多頁，締造《國民法官法》上路以來的紀錄；合議庭更在判決書痛批劉彩萱將孩子視為「發洩情緒」的工具，「以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂」，更沉痛表示，剴剴是未滿兩歲的幼兒，卻被惡保母以不人道方式密集凌虐，人生最後3個月在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，其恐懼連一般成年人都難以承受。

洗冷水澡冬天像「軍人般」罰站

調查指出，1歲半的剴剴透過兒福聯盟轉介，2023年9月1日起交由保母劉彩萱、劉若琳負責照顧，但劉彩萱卻動輒打罵剴剴，綑綁四肢、遮蔽雙眼，又命剴剴冬天只穿尿布「像軍人般」罰站，還恐嚇他躺在地上、雙腳抬高頂在門上，甚至用冷水幫剴剴洗澡。劉彩萱還把剩菜剩飯打成泥，偶爾佐以燒焦物餵食剴剴；劉若琳則在劉彩萱不在或洗澡時，負責看管、監督剴剴。

兩人的劣行釀成大禍，剴剴僅在劉家待了3個多月，同年12/24晚間10點，就出現嘔吐、活動力下降的情況，劉彩萱一度將他棄置電腦房，看情況不對才送醫急救，但剴剴仍在翌日凌晨12點27分因低血容性休克離世。

全民為剴剴討公道，二審判決再次打臉惡保母。翻攝臉書北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位。

檢方將惡保母起訴，全案由台北地院國民法庭審理，一審認定兩姊妹虐死剴剴，從重依成年人故意對兒童妨害自由而凌虐致人於罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳則判18年。

判決書100多頁寫歷史

檢方不滿劉若琳判太輕，辯方不滿劉彩萱判太重及主張劉若琳無罪，雙方均上訴二審。全案由審判長廖建瑜、受命法官文家倩及陪席法官黃怡菁負責審理，合議庭今天駁回上訴，並公布具體判決理由。

據了解，合議庭面對剴剴案非常謹慎，在判決書裡，針對律師的20多項主張逐一從事實和法律角度進行解釋和反駁，更費時撰寫超過100多頁的判決書，締造《國民法官法》上路以來的歷史新猷。

合議庭在論罪理由指出，原判決依想像競合犯關係，從重論以《刑法》成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪。兩人行為後，《刑法》凌虐兒童妨害身心發展致死罪曾在2024年7月31日、2025年8月1日二度修正，比較新舊法後，以行為時的法律較有利當事人，但該條罪名的法定刑並未包括死刑，沒有量處死刑的空間。

合議庭也具體說明為什麼駁回被告上訴。在事實部分，合議庭認定，一審判決認定劉彩萱姊妹的凌虐行為，經比對與卷內證據相符，判決並未違背論理和經驗法則，因而不採信被告上訴指稱認定事實有誤的說法。

剴剴案主嫌劉彩萱迄今未與家屬和解，求取原諒。資料照。李政龍攝

合議庭斥劉彩萱：大欺小、恃強凌弱

合議庭解釋，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心培養剴剴的安全感及信任感，竟在發現剴剴沒有家屬前來探視關懷、主管機關也缺乏有效監督的情況下，利用剴剴沒有反抗能力、無法對外求援的處境，把剴剴當成宣洩情緒的工具，在短暫的3個月間，反覆、密集的用不人道的方式凌虐剴剴。

合議庭進一步痛斥，劉彩萱用五花八門的方式凌虐，甚至將凌虐照片傳給妹妹劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，不時還會夾雜嘲弄、辱罵剴剴的言語，從中獲得滿足，顯然是以大欺小，恃強凌弱，以虐取樂，這樣的犯行，不能以剴剴可能有分離焦慮、不當行為等狀況，作為合理化凌虐剴剴的藉口。劉彩萱指稱，她的犯罪動機是「惡性循環下失控」，根本不可採信。

至於在法律層面方面，辯方主張，一審審判長訴訟指揮不當。

但合議庭認定，檢察官當時和鑑定人討論簡報檔內容，是為了釐清案情、準備交互詰問所為，屬於「證人訪談」之範疇，而且，一審審判長在鑑定人講述超過鑑定事項及待證事實時，也有適時制止鑑定人的不當陳述，並沒有訴訟指揮不當的狀況。

合議庭也表示，一審已充分考量，辯護人聲請調查的證據是否會造成國民法官過重負擔、使國民法官產生預斷或偏見，更交錯運用「慎選證據原則」及「權衡法則」，判斷相當合理，並沒有恣意、邏輯難以理解、極度不合理、缺乏足夠證據支持的情形，二審應該尊重。

劉若琳從頭到尾不認凌虐剴剴。資料照。廖瑞祥攝

合議庭：剴剴最後3個月痛苦至極

在量刑部分，合議庭痛心指出，剴剴是未滿2歲之幼兒，身體及心理上還需要依附成年人，但他在生前最後3個月，卻被劉彩萱姊妹用非常不人道的方式密集凌虐，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，剴剴的身心都經歷了非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被奪去生命權而難以回復。

合議庭說，剴剴的年幼心靈產生的恐懼，不是一般成年人能承受得住，遑論是未滿2歲的幼兒，以《兒童權利公約》揭示的兒童利益最佳原則為考量，量刑評價自然會不利劉彩萱姊妹。

合議庭描述，在劉彩萱的部分，一審在科刑理由中已敘明本案的犯罪手段、犯罪損害比過往判決的案件來得嚴重，劉彩萱雖然具有社會復歸可能性，可以小幅度下修責任行，但無法撼動責任刑上限「無期徒刑」，一審量處無期徒刑，並沒有違反罪行相當原則及平等原則，裁量沒有不當。

剴剴案二審宣判，藝人郁方到場聲援，謝謝「剴爸剴媽」們出錢出力。白廷奕攝

就劉若琳的部分，她的犯罪情節重大，只是參與程度比劉彩萱低，因此第一階段的責任刑上限低於劉彩萱，劃定為有期徒刑19年。一審考量一般情狀事由後，認為劉若琳的社會復歸可能性屬於中上程度，可以小幅度下修第三階段的責任刑，斟酌後判處18年，也沒有裁量不當的問題。

至於檢察官上訴要求劉若琳判更重。合議庭認為，劉若琳一審量刑18年，其實和檢察官求刑及訴訟參與人代理人的意見相同，檢察官身為公益代表人，具有客觀性義務，考量劉若琳、訴訟參與人的權益及訴訟經濟，檢方上訴主張量刑過輕，沒有道理。全案得上訴。

而劉彩萱姊妹在二審宣判後，仍無法獲得短暫自由。兩人遭羈押近兩年，本次羈押期將於1/31屆滿，合議庭考量仍有羈押原因及必要，再度裁定自2/1起延長羈押2月。

