【剴剴二審】惡保母重判理由曝！100多頁判決書破國民法官紀錄 合議庭慟：拿孩子發洩情緒
1歲10月的男童「剴剴」遭惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，一審重判主嫌劉彩萱無期徒刑、共犯劉若琳18年，二審今天駁回上訴。據悉，高院判決書高達100多頁，締造《國民法官法》上路以來的紀錄；合議庭更在判決書痛批劉彩萱將孩子視為「發洩情緒」的工具，「以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂」，更沉痛表示，剴剴是未滿兩歲的幼兒，卻被惡保母以不人道方式密集凌虐，人生最後3個月在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，其恐懼連一般成年人都難以承受。
洗冷水澡冬天像「軍人般」罰站
調查指出，1歲半的剴剴透過兒福聯盟轉介，2023年9月1日起交由保母劉彩萱、劉若琳負責照顧，但劉彩萱卻動輒打罵剴剴，綑綁四肢、遮蔽雙眼，又命剴剴冬天只穿尿布「像軍人般」罰站，還恐嚇他躺在地上、雙腳抬高頂在門上，甚至用冷水幫剴剴洗澡。劉彩萱還把剩菜剩飯打成泥，偶爾佐以燒焦物餵食剴剴；劉若琳則在劉彩萱不在或洗澡時，負責看管、監督剴剴。
兩人的劣行釀成大禍，剴剴僅在劉家待了3個多月，同年12/24晚間10點，就出現嘔吐、活動力下降的情況，劉彩萱一度將他棄置電腦房，看情況不對才送醫急救，但剴剴仍在翌日凌晨12點27分因低血容性休克離世。
檢方將惡保母起訴，全案由台北地院國民法庭審理，一審認定兩姊妹虐死剴剴，從重依成年人故意對兒童妨害自由而凌虐致人於罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳則判18年。
判決書100多頁寫歷史
檢方不滿劉若琳判太輕，辯方不滿劉彩萱判太重及主張劉若琳無罪，雙方均上訴二審。全案由審判長廖建瑜、受命法官文家倩及陪席法官黃怡菁負責審理，合議庭今天駁回上訴，並公布具體判決理由。
據了解，合議庭面對剴剴案非常謹慎，在判決書裡，針對律師的20多項主張逐一從事實和法律角度進行解釋和反駁，更費時撰寫超過100多頁的判決書，締造《國民法官法》上路以來的歷史新猷。
合議庭在論罪理由指出，原判決依想像競合犯關係，從重論以《刑法》成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪。兩人行為後，《刑法》凌虐兒童妨害身心發展致死罪曾在2024年7月31日、2025年8月1日二度修正，比較新舊法後，以行為時的法律較有利當事人，但該條罪名的法定刑並未包括死刑，沒有量處死刑的空間。
合議庭也具體說明為什麼駁回被告上訴。在事實部分，合議庭認定，一審判決認定劉彩萱姊妹的凌虐行為，經比對與卷內證據相符，判決並未違背論理和經驗法則，因而不採信被告上訴指稱認定事實有誤的說法。
合議庭斥劉彩萱：大欺小、恃強凌弱
合議庭解釋，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心培養剴剴的安全感及信任感，竟在發現剴剴沒有家屬前來探視關懷、主管機關也缺乏有效監督的情況下，利用剴剴沒有反抗能力、無法對外求援的處境，把剴剴當成宣洩情緒的工具，在短暫的3個月間，反覆、密集的用不人道的方式凌虐剴剴。
合議庭進一步痛斥，劉彩萱用五花八門的方式凌虐，甚至將凌虐照片傳給妹妹劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，不時還會夾雜嘲弄、辱罵剴剴的言語，從中獲得滿足，顯然是以大欺小，恃強凌弱，以虐取樂，這樣的犯行，不能以剴剴可能有分離焦慮、不當行為等狀況，作為合理化凌虐剴剴的藉口。劉彩萱指稱，她的犯罪動機是「惡性循環下失控」，根本不可採信。
至於在法律層面方面，辯方主張，一審審判長訴訟指揮不當。
但合議庭認定，檢察官當時和鑑定人討論簡報檔內容，是為了釐清案情、準備交互詰問所為，屬於「證人訪談」之範疇，而且，一審審判長在鑑定人講述超過鑑定事項及待證事實時，也有適時制止鑑定人的不當陳述，並沒有訴訟指揮不當的狀況。
合議庭也表示，一審已充分考量，辯護人聲請調查的證據是否會造成國民法官過重負擔、使國民法官產生預斷或偏見，更交錯運用「慎選證據原則」及「權衡法則」，判斷相當合理，並沒有恣意、邏輯難以理解、極度不合理、缺乏足夠證據支持的情形，二審應該尊重。
合議庭：剴剴最後3個月痛苦至極
在量刑部分，合議庭痛心指出，剴剴是未滿2歲之幼兒，身體及心理上還需要依附成年人，但他在生前最後3個月，卻被劉彩萱姊妹用非常不人道的方式密集凌虐，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，剴剴的身心都經歷了非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被奪去生命權而難以回復。
合議庭說，剴剴的年幼心靈產生的恐懼，不是一般成年人能承受得住，遑論是未滿2歲的幼兒，以《兒童權利公約》揭示的兒童利益最佳原則為考量，量刑評價自然會不利劉彩萱姊妹。
合議庭描述，在劉彩萱的部分，一審在科刑理由中已敘明本案的犯罪手段、犯罪損害比過往判決的案件來得嚴重，劉彩萱雖然具有社會復歸可能性，可以小幅度下修責任行，但無法撼動責任刑上限「無期徒刑」，一審量處無期徒刑，並沒有違反罪行相當原則及平等原則，裁量沒有不當。
就劉若琳的部分，她的犯罪情節重大，只是參與程度比劉彩萱低，因此第一階段的責任刑上限低於劉彩萱，劃定為有期徒刑19年。一審考量一般情狀事由後，認為劉若琳的社會復歸可能性屬於中上程度，可以小幅度下修第三階段的責任刑，斟酌後判處18年，也沒有裁量不當的問題。
至於檢察官上訴要求劉若琳判更重。合議庭認為，劉若琳一審量刑18年，其實和檢察官求刑及訴訟參與人代理人的意見相同，檢察官身為公益代表人，具有客觀性義務，考量劉若琳、訴訟參與人的權益及訴訟經濟，檢方上訴主張量刑過輕，沒有道理。全案得上訴。
而劉彩萱姊妹在二審宣判後，仍無法獲得短暫自由。兩人遭羈押近兩年，本次羈押期將於1/31屆滿，合議庭考量仍有羈押原因及必要，再度裁定自2/1起延長羈押2月。
更多太報報導
【剴剴二審】內幕／「棄車保帥」？劉彩萱只找法扶免費辯護 劉若琳聘大律師脫罪
【剴剴二審】生死大事記！「剴剴」無法發聲 司法花2年為他討公道
【剴剴二審】漏網之魚！惡保母一家子涉「串證」 證人翻供護航兒盟社工陳尚潔
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 615則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 10則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 412則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 8則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 95則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 1則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 226則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 28則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言