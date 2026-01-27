【剴剴二審】漏網之魚！惡保母一家子涉「串證」 證人翻供護航兒盟社工陳尚潔

兒盟社工陳尚潔（白帽者）迄今不承認疏失，純粹相信惡保母。資料照。廖瑞祥攝



剴剴案發生後衍生一串串證疑雲，先是主嫌劉彩萱一家人涉串證黑化剴剴，全案仍在台北地檢署偵辦，其次是兒福聯盟社工陳尚潔疏失並竄改證據，遭北檢依過失致死、偽造文書起訴。台北地院密集開庭，但兒盟管理層出庭證詞多偏向陳尚潔，《太報》則獨家掌握兒盟竟安排證人前找陳尚潔律師「看筆錄」，檢方痛批串證，律師卻反嗆筆錄不實，連法官都忍不住加入戰局。

1歲10個大的男童剴剴，在兒盟轉介下，2024年9月1日來到與兒盟合作的新保母劉彩萱家，卻迎來生命最後的115天。劉彩萱和胞妹劉若琳用慘無人道的手法凌虐剴剴，不但在寒冷冬天逼剴剴「裸體」穿尿布，甚至命他如「軍人般稍息」罰站，並將他「對折塞水桶」、弄斷4顆牙。無辜的剴剴鎮日被綁縛，只能食用剩菜剩飯打成的泥，115天後殞命。

剴剴無辜枉死，惡保母一家子竟串證脫罪，兒盟社工證詞也多維護陳尚潔。翻攝臉書北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位。

檢方查出，剴剴過世後，劉彩萱一家子爆發的串證行徑，只能用族繁不及備載來形容。據調查，劉若琳在前（2024）年2/26被約談到案時，被檢方抓到，疑似在偵查庭外與劉彩萱子女串供的犯行。劉彩萱一家子在事件曝光後，更涉嫌藏匿外傭MIRA，不讓檢警接觸以防曝光。這部分是否涉及犯罪，檢方仍持續偵辦中。

而全案在國民法庭開庭時，劉彩萱曾羞辱剴剴會罵髒話，劉彩萱的兒子王凱弘出庭作證時，更指稱還在牙牙學語的剴剴會辱罵「幹您娘機掰」五字經，且稱剴剴不但會自撞，還會在身上塗屎並抓雞雞；而劉若琳也不遑多讓，曾在法庭上用奶音模仿剴剴罵髒話。一家子大肆黑化無法為自己發聲的剴剴，讓旁聽民眾大罵「不是人」。

至於陳尚潔被訴過失致死、偽造文書的部分，北院仍在如火如荼審理中，但日前傳喚的證人，證詞明顯維護陳尚潔，動輒指稱檢察官「筆錄不實」，連法官都忍不住發出質疑。

劉彩萱兒子王凱弘（藍衣卡其褲者）出庭證稱，初次見到剴剴，剴剴就罵「五字經」。資料照。侯柏青攝

據了解，北院去年12/11傳喚兒盟總督導李芳玲及督導江怡韻作證時，法官逼問李芳玲，「剴剴有大片瘀傷跌倒、磨牙或傷口，對於社工的判斷，你認為合理嗎？」身為主管的李芳玲強調都有和陳尚潔討論過，認為劉彩萱的解釋並沒有不合理，還指稱，陳尚潔的做法已經符合兒盟規定。

至於一度在偵查中承認陳尚潔「有疏失」的督導江怡韻，也在法院演出大翻供，江女強調，陳尚潔回報的剴剴健康狀況「算合理」，江女反將矛頭對準檢察官，指控檢方「筆錄不實」，且拒絕讓她修改還抬出偽證罪恫嚇。法官神色凝重的表示「這是很嚴重的指控」。陳尚潔的律師團旋即表示要勘驗證人偵訊光碟。

台北地院審理剴剴案，兒盟前執行長白麗芳(後)、北區收養組組長葉亭希及督導葉詩宇作證，葉詩宇驚爆兒盟協助安排看筆錄。資料照。侯柏青攝

此外，北院去年12/18進一步傳喚前兒盟督導葉詩宇作證時，也發生類似情形，葉詩宇當庭強調，檢方筆錄不實，但坦承自己事前「看過筆錄」，讓合議庭大為震驚。

葉詩宇作證強調，出庭前太緊張，因而詢問現任執行長陳麗如，陳安排她和北區督導葉亭希在出庭前，先找陳尚潔的委任律師「諮詢」，兩人還公然在律師事務所先行檢視證人筆錄。合議庭受命法官瞠目結舌地砲轟，「為什麼找被告律師諮詢？諮詢費是誰出的？你都不覺得奇怪嗎？」

至於兒盟前執行長白麗芳，證詞和在偵查階段有出入，對陳尚潔明顯有利。白麗芳撇清陳尚潔在過程中有疏失，堅稱「流程只是有精進空間」，連法官都不禁質疑，「收出養的小朋友到底要到什麼狀況，社工才必須通報？如果連出現這樣巨大的落差都不算的話，難道要被打到全身是傷、斷手斷腳？社工才有通報義務…」白麗芳沉默以對，但堅稱「如果能明確證明孩子受虐，就是要通報，但我們沒有明確證據。」

白麗芳的說法，顯然讓法官感到不可思議，法官當庭搖頭說，「一直在幫忙解釋找理由。」

剴剴案宣判前，聲援剴剴民眾高舉標語，要求重判惡保母。廖瑞祥攝

