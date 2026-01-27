【剴剴二審】生死大事記！「剴剴」無法發聲 司法花2年為他討公道

剴剴無辜枉死，全民都為他討公道。資料照。翻攝臉書北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位。



剴剴，一個1歲半的男童，自2023年9月1日交給和兒福聯盟合作的惡保母劉彩萱接手照顧後，短短115天即邁入生命終點。檢察官、法官、國民法官和剴剴阿嬤的委任律師，聯手為無法發聲的剴剴，啟動了長達兩年的司法究責之路，《太報》也詳實記載訴訟過程中的篳路藍縷，為讀者紀錄這條名為「公義」的漫漫長路。

剴剴案大事記。本報製作。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

