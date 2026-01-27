【剴剴二審】罵媒體沒用！惡保母上訴被打臉 劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳18年

虐死剴剴的最大兇手劉彩萱認罪，但供詞仍避重就輕。資料照。李政龍攝。



1歲10個月大男童剴剴，於2023年聖誕夜凌晨遭惡保母姊妹活活虐死，主嫌劉彩萱認罪一審重判無期徒刑，胞妹劉若琳則判18年，檢辯均上訴二審。檢方砲轟「相驗20幾年沒看過這麼慘的」，要求判劉若琳更重；辯方則將砲口全對準媒體，主張審判不公要求發回更審，劉彩萱淚眼道歉卻被發現「開庭睡覺」。但劉彩萱賣慘無效，高院今天駁回上訴，維持一審判決。全案可再上訴。

本案合議庭審判長廖建瑜、受命法官文家倩及陪席法官黃怡菁組成，廖建瑜今天除宣示上訴駁回以外，另

當庭宣示，惡保母姊妹自2/1起延長羈押2個月，可抗告。惡保母姊妹今天拒絕出庭聽判，公訴檢察官由馬中人出席聽判，剴剴阿嬤律師曾宿明、林帥孝、宋穎玟也到庭，反觀惡保母律師團6名律師無一人到場；剴剴戰士則由10名代表出庭聆判。

調查指出，1歲10個月的男童「剴剴」透過兒福聯盟轉介，於2023年9月1日從疼愛他的周保母手上，改由與兒盟合作的保母劉彩萱接手，但劉彩萱和胞妹劉若琳，卻用慘無人道的手法凌虐剴剴，不但逼他「裸體」穿尿布、如「軍人般稍息」罰站，還下重手將他「對折塞水桶」，甚至弄斷4顆牙。剴剴經常整天被綁縛，只能吃剩菜剩飯打成的泥，時而加入燒焦物，兩姊妹聯手凌虐115天，導致剴剴在當年平安夜無辜喪命。

惡保母劉若琳是虐死剴剴的共犯，但從頭裝傻到尾，法庭從未認罪。資料照。廖瑞祥攝

一審國民法庭開庭時，惡保母姊妹均不認罪，但劉家「良心外傭」Mira自美國返台出庭戳破惡保母謊言，證明劉彩萱、劉若琳虐童，而大批的虐待實況照片怵目驚心，加上鑑定醫師也證明剴剴身心受虐嚴重，遭受到教科書等級的虐待，甚至罹患幼兒憂鬱症。種種鐵證讓原本堅決不認錯的劉彩萱情緒崩潰，改口認罪，劉若琳則繼續狡辯，聲稱有幫剴剴鬆綁還陪他睡覺，試圖將罪責全推給姊姊。

根據大量對話、照片及證述顯示，劉彩萱在托育剴剴的115天裡極盡凌虐，劉若琳還在對話嘲諷剴剴「好爽，有冷氣吹」、「看起來很爽、爽睡」，甚至怒嗆剴剴「裝死、他沒機會了」，劉彩萱回嘴說「白癡、不要理他」，且劉若琳曾在剴剴脖子上刮出長長的血痕。更離譜的是，劉彩萱擔心兒盟社工上門，劉若琳還教她「讓孩子睡覺」規避調查。

剴剴原本是健康、活潑的孩子，卻遭惡保母狠心虐待致死。資料照。翻攝臉書北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位。

剴剴生前有點調皮，模樣非常可愛。資料照。翻攝林姓親友臉書

一審認定兩人共同虐待剴剴致死，重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，檢辯上訴二審再戰。公訴檢察官沉痛的說，相驗20幾年了，沒看過這麼慘的照片；但劉彩萱的律師團卻主張，本案是「長期不良互動下惡性循環的失控」，劉彩萱和剴剴互動不良才虐童，除了無法證明劉彩萱造成剴剴傷勢，還砲轟媒體撰寫「惡魔保母」、「串證」貼標籤，導致國民法官被操弄，「比當年的鄭捷案還嚴重。」

劉彩萱的律師團則主張，劉若琳不是共同照顧者，她只是不夠勇敢，不能算是不作為犯，她或許「做得不夠，但不能扣上刑責」。

剴剴阿嬤對惡保母姊妹的離譜供詞感到痛心疾首，透過律師團表示無法原諒，阿嬤律師痛斥，劉彩萱只盤算刑責，「以管教合理化虐待，最後還要卸責給剴剴。」律師呼籲法院應重判。

阿嬤律師沉痛地說，如果剴剴沒遇上劉彩萱，現在快4歲了...他該上幼稚園，老師會疼愛他，然後上國小、國中、高中和大學，他有機會成家立業，過著一般人小確幸的生活，但剴剴的生命卻永遠停留在2年前的聖誕夜，來不及做好多他想做的事情…「司法的改變應該從這個案子開始，有些事情不能被遺忘。」

保母案關鍵證人、劉彩萱家裡的外籍看護Mira(戴帽女)，證詞戳破惡保母謊言。資料照。呂志明攝

