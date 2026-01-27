【剴剴二審】阿嬤未出庭聆判 委任律師沉痛：她仍沒辦法放下，一輩子帶著虧欠

剴剴案今日二審宣判，代表剴剴阿嬤的律師（左起）林帥孝、曾宿明受訪，對判決結果表示肯定並轉達阿嬤心聲。廖瑞祥攝



惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲10個月大的男童剴剴，高等法院今（1/27）日維持原判，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。剴剴的阿嬤沒有到場聆判，她透過律師轉達歉意，表示她心裡還是無法放下，同時希望司法能還給剴剴公道，將惡人繩之以法。律師曾宿明沉痛表示，剴剴阿嬤說這件事是她「一輩子的痛」，也是一輩子帶著虧欠與贖罪的心情在度日。

調查指出，剴剴因家庭脆弱，2023年9月透過兒福聯盟轉介，從疼愛他的周姓保母改由與兒盟合作的保母劉彩萱接手照顧，但劉彩萱和其胞妹劉若琳卻用慘無人道的手法凌虐剴剴。兩人逼迫他在寒冷的冬天「裸體」只穿尿布、如「軍人般稍息」罰站，還將他「對折塞水桶」，甚至弄斷4顆牙齒，最終剴剴遭虐死。台北地院一審判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，高院今維持原判。

高等法院今日駁回上訴，仍判劉彩萱無期徒刑。資料照。李政龍攝

高等法院今日駁回上訴，仍判劉若琳18年徒刑。資料照。廖瑞祥攝

剴剴阿嬤的委任律師林帥孝對結果表示感謝，他強調，雖然現行制度下，仍然沒辦法滿足人民對於死刑的期待，「但至少讓我們知道，受虐的孩子是受到保護的」，同時也是對虐待兒童的成人們發出警告，如果他們還在虐待兒童，就會受到無期徒刑的重判。

律師曾宿明則表示，剴剴的阿嬤希望透過律師轉達，很抱歉今天還是無法到場，因為她心裡還是沒辦法放下，只希望司法能還給剴剴公道，把惡人繩之以法，以慰他在天之靈。

剴剴案二審宣判，剴剴阿嬤的委任律師曾宿明替阿嬤轉達心聲。白廷奕攝

曾宿明表示，剴剴阿嬤說，這件事是她一輩子的痛，她也是一輩子帶著虧欠與贖罪的心情在度日，希望這個案子血淚的教訓，能夠喚起社會對兒童的重視與保護，以及制度的重新檢討，從此不會再有孩童遭受類似對待。

曾宿明表示，剴剴阿嬤曾向「犯罪被害人保護協會」申請協助，而犯保希望能藉這個機會，讓被害人的聲音被法官聽到。他也說，剴剴阿嬤很感謝法官的審判，以及外界媒體的關心。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

